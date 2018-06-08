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Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном - Лукашенко

09.06.2018 16:01 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао в субботу.

Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном - Лукашенко

"У нас не просто от года к году улучшаются отношения - у нас есть уже целая история отношений", - цитирует А.Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что не единожды бывал в Иране и хорошо знает, с какими проблемами сталкивалась страна и какие трудности существуют в белорусско-иранских отношениях. "И мы полны решимости эти проблемы решать, - заявил глава государства. - Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной на столько, на сколько вы этого желаете".

В свою очередь Хасан Роухани вспомнил о своей предыдущей встрече с А.Лукашенко, которая состоялась в июле 2015 года в Уфе также на полях саммита ШОС. "После нее я дал поручение своему министру промышленности, чтобы он приехал с визитом в Беларусь для обсуждения, как нам дальше развивать двусторонние отношения и разрешить все проблемные вопросы. Я думаю, что до оптимального уровня в отношениях нам пока еще далеко, но сегодня мы находимся на уровне намного лучшем, чем раньше", - сказал иранский лидер.
 

 

 
 
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Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях...
 
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