«Голден Стэйт» – лучшая команда НБА

«Кливленд» по всем статьям уступил в финальной серии – 0:4.

В последнем матче «Уорриорз» в гостях разгромили «Кавальерс» – 108:85. Самым результативным игроком в составе победителей стал Стеф Карри, набравший 37 очков. Четыре сезона подряд в финале НБА играют «Кливленд» и «Голден Стэйт». Три раза победу завоевывают «Уорриорз». Леброн Джеймс только в 2016-м смог доказать, что один в поле всё-таки воин. Теперь он этого сделать не смог. «Голден Стэйт» выиграли серию (4:0) и вновь стали чемпионами.