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США продлили санкции в отношении белорусских чиновников. Белорусская сторона недовольна
09.06.2018 17:22 — Разное | Ежедневник
Администрация Дональда Трампа приняла решение о продлении санкций в отношении белорусских чиновников.
Как заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, принятое решение не соответствует нынешнему состоянию дел в Беларуси.
"Данное решение было инициировано в 2006 году Администрацией президента США Дж.Буша-младшего. Белорусско-американские отношения за это время существенно изменились, но, как мы видим, в некоторых вопросах Вашингтон, к сожалению, пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси.
Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу.
Кроме того, мы считаем, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность.
Белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами. Рассчитываем на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся наших двусторонних отношений", - заявил Андрей Шуляк.
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Администрация Дональда Трампа приняла решение о продлении санкций в отношении белорусских чиновников.
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