"В бюджете нет денег". Почему в Беларуси не вводят страховки для безработных и не повышают пособия

Если белорус сегодня потеряет работу и станет на учет на биржу труда, то может рассчитывать на пособие по безработице — максимум 49 рублей (до 2 базовых). При этом средний размер пособия в апреле снизился до 27,5 рубля. На эту сумму можно купить четыре килограмма вареной колбасы или заказать девять бюджетных обедов в столовой. «27 рублей — это маленькое пособие, но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета», — заявила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Ведомство уже несколько раз поднимало вопрос введения страховок, но пока безрезультатно. Официальные нетрудоустроенные по-прежнему получают копейки.

FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами разбирался, чего стоит ожидать от белорусской системы защиты безработных.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как чиновники 7 лет говорят про страховки и высокие пособия

О возможном страховании белорусов от безработицы в Минтруда заявляли еще в 2012 году. Но через год в ведомстве решили , что вводить его преждевременно. В прошлом году ведомство снова предложило ввести страховку при потере работы и увеличить сумму выплат, несколько предложений направили в правительство, но дальше обсуждений дело снова не продвинулось.

Одна из предложенных схем была такой — человек лишается работы по уважительным причинам (сокращение численности или штата работников, истечение срока контракта, нарушения нанимателем законодательства о труде, по состоянию здоровья и др.), становится на учет в службу занятости и полгода получает страховку. После этого ему выплачивают пособие по безработице — получать его будут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

В Минтруда просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. «При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», — отмечал начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ожидалось, что средний размер страховки по безработице составит 60% от средней зарплаты работника, и ее будут получать 26 календарных недель после потери должности (70% средней зарплаты работника за первые 13 календарных недель и 50% — за последующие 13 календарных недель). Ежемесячный взнос составил бы 0,5% от фонда оплаты труда — сумму рекомендовалось делить между нанимателем и работником.

Расчеты FINANCE.TUT.BY. В 2017 году медианная зарплата в Беларуси составила 635,4 рубля. Выходит, что среднестатистический белорус, став безработным, вначале получил бы 445 рублей, а после — 318 рублей. Это позволило бы ему поддерживать свое существование на приемлемом уровне и между тем искать новую должность.

Пособие по безработице также планировали увеличить. Бюджет прожиточного минимума (в среднем он составляет 207 рублей) получили бы люди, уволенные из-за сокращения численности или штата работников. 50 процентов от БМП (около 104 рублей) планировали выплачивать работникам, уволенным по другим уважительным причинам.

К слову, обещание повысить пособие до размера БПМ, а также ввести страхование от безработицы было прописано и в программе на нынешнюю пятилетку, которая заканчится в 2020-м году.

Однако предложения пока не продвинулись дальше обсуждения. Министр труда Ирина Костевич, отвечая 30 мая на вопросы депутатов, анонсировал, что ввод страхования от безработицы рассмотрят в следующей пятилетке.

— Декретом президента о развитии предпринимательства до 2020 года введен мораторий на повышение налоговой нагрузки на бизнес, — говорят в Минтруда.

Предыдущий министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина в 2015 году заявляла , что пособие по безработице поднимать не будут, «никто с голоду не умрет». Позже Марианна Щеткина говорила , что пособие по безработице могут повысить, если «возникнет ситуация, когда ликвидируются предприятия». В Федерации профсоюзов ранее предлагали с помощью страховок от безработицы бороться с бедностью.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Максимальный размер пособия составляет 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальный — всего 7,6%.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/17/04/2018/5ad5b47f9a7947c2b45fa042

Максимальный размер пособия составляет 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальный — всего 7,6%.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/17/04/2018/5ad5b47f9a7947c2b45fa0

«В бюджете нет денег на высокие пособия»

Единого мнения, стоит ли вводить в Беларуси страховку от безработицы, нет и среди экспертов.

Так, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова убеждена, что система страхования эффективна, потому что позволяет людям сохранить определенный уровень дохода, не снижать уровень жизни и спокойно искать новую вакансию в течение нескольких месяцев.

— Это приводит к повышению эффективности экономики. Ведь один из смыслов пособия — сделать так, чтобы люди не бросались на первую подвернувшуюся работу, а искали новую занятость, которая подойдет и работнику, и компании, — говорит Катерина Борнукова.

Катерина Борнукова, фото: Дмитрий Бобрик, TUT.BY

По мнению эксперта, государство не спешит вводить страховую систему по нескольким причинам. Первая — это необходимость признать, что все-таки «проблема безработицы существует». Вторая — боязнь создать стимул дольше задерживаться в статусе безработного. «Ну и третья причина в том, что в бюджете на это просто нет денег, а поднимать уровень социальных взносов никто не хочет», — подытоживает Катерина Борнукова.

— Но можно посмотреть на перспективу каких-то реформ, например, на госпредприятиях. Возможно, гораздо дешевле было бы не поддерживать убыточные предприятия, а постепенно сокращать занятость и выплачивать людям страховку, — предлагает эксперт.

— У среднестатистического работника не такая большая зарплата, чтобы увеличивать размер отчислений. Может быть, лучше стоит поднять пособие по безработице, как в других странах, — говорит председатель республиканского союза нанимателей «БелСН» Сергей Жарников. Он не согласен с тем, что нужно в первую очередь развивать систему страхования от безработицы. — Вопрос страховок появился давно, лет семь назад. Но я до сих пор не вижу механизмы реализации данной идеи. Страховка — это дополнительные затраты, а не прямые деньги, которые пойдут для поддержки людей.

Ольга Политико. Фото с сайта Палаты Представителей Национального собрания

Похожего мнения придерживается депутат Ольга Политико. Она убеждена, что необходимо просчитывать и прогнозировать, как она повлияет на развитие труда и экономики.

— Чтобы занять какую-то позицию по этому вопросу, нужно четко знать механизмы. Речь идет о размере страховки, источнике выплат. Надо подробно изучать вопрос и смотреть, как это будет влиять на нанимателя и человека, который теряет работу, — говорит депутат.

Ранее Ольга Политико заявляла , что «пособие по безработице в Беларуси, конечно, не должно быть таким, как на Западе, чтобы на него можно было безбедно жить и не заниматься поиском работы, но оно должно, по крайней мере, на первых порах дать человеку возможность просто выжить физически».

Катерина Борнукова отмечает, что решение проблемы безработицы зависит не только от пособия или страхования, но и «от создания гибких институтов труда». «Надо, чтобы компании меньше увольняли и охотнее набирали работников», — объясняет она. В качестве примера эксперт приводит пример европейских стран, когда кризис 2008−2010 годов ударил по рынку труда.

— Были очень плохие институты труда — работника, который отработал какое-то время, практически невозможно было уволить, существовали постоянные контракты. Это приводило к тому, что компании не хотели нанимать новых работников, так как понимали — если их понадобится сократить, это будет сложно сделать. Поэтому важно иметь гибкий институт труда, который позволяет компаниям достаточно легко увольнять работника, — это есть в Беларуси, но при этом нужно перенимать опыт других стран и вводить возможности перевода людей на частичную занятость.

По мнению эксперта, такой механизм эффективен в период кризиса: вместо того чтобы увольнять человека, компании выгоднее перевести его на неполный день. Эта гибкость позволила многим сохранить свои рабочие места.

Катерина Борнукова считает, что для начала в Беларуси нужно повысить пособие хотя бы до бюджета прожиточного минимума.

— Безработица — это один из факторов бедности. Если кто-то в домохозяйстве безработный, то с большой долей вероятности это приводит к тому, что вся семья оказывается за чертой бедности. Ну, а пособие у нас очень низкое, — объясняет эксперт. — Но при этом важно сконструировать пособие таким образом, чтобы не снизить мотивацию к поиску новой работы.

Научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Мария Акулова и вовсе считает, что дискриминацией одновременное существование в Беларуси тунеядского декрета и низкого пособия по безработице.

— Как показали реальные цифры статистики по безработице, на сегодняшний день есть проблемы. Не только маргинальные слои населения не хотят трудиться, есть люди, которые действительно пытаются найти работу. Если еще будет происходить реформирование госсектора и ликвидация убыточных компаний, то это может стать существенным шоком для населения, — считает Мария Акулова.

МВФ неоднократно говорил о том, что нужно не только повышать пособие по безработице, но и вводить страхование, вспоминает эксперт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Думаю, что в перспективе мы придем к такой системе, но для этого должна быть достаточно устойчивая экономическая ситуация в стране. Кроме того, финансовую нагрузку за страхование неплохо разделить между работником и работодателем.

По мнению эксперта, среди стран-соседей можно ориентироваться на путь стран Восточной Европы, например, Польши.

— Вопросы безработицы параллельно идут с необходимостью развивать малый бизнес и поддерживать самозанятость. У нас же создаются определенные барьеры в ведении бизнеса, которые могут на корню загубить предпринимательскую инициативу. Когда изменится отношение к частному сектору, это облегчит процесс реформирования экономики и борьбы с безработицей — многие смогут уходить и становиться самозанятыми. Вернее, будут меньше бояться уходить.

Мария Акулова согласна с коллегой и считает, что действия бирж труда по поиску работы должны быть более актуальными.

— Уровень зарегистрированной безработицы в пять раз меньше той цифры, которую подсчитали по методологии Международной организации труда. Получается, только 20% людей, которые пытаются найти работу, становятся на биржу труда.

Как белорусское пособие по безработице выглядит на фоне других стран

Средний размер пособия на одного безработного в Беларуси в апреле сократился до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В России минимальное пособие составляет 7,6% от прожиточного минимума трудоспособного населения, или 850 российских рублей (27 белорусских рублей по курсу Нацбанка на 8 июня), максимальное — 44% от прожиточного минимума, или 4900 рублей (158 рублей).

Средний размер апрельского пособия по безработице в Украине составил 2422 гривны (185 рублей), или 65,1% от размера минимальной заработной платы. При этом минимальное пособие по безработице для застрахованных лиц составляет 1440 гривен (110 рублей), а для незастрахованных лиц — 544 гривны (41 рубль).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 831,10 злотого (460 рублей), а дальше — 652,60 злотого (361 рубль).

В странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. К примеру, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев.

В Литве состоит из постояной и переменной частей. К примеру, постоянная часть пособия по безработице составляет 30% минимальной зарплаты. Она равна 400 евро (943 рубля), но обсуждается увеличение суммы до 593 евро. Переменная часть 3 месяца составляет 50% зарплаты работника.

В Эстонии минимальный размер страхового возмещения по безработице за 31 календарный день составляет 242,73 евро (572 рубля). Максимальное пособие по безработице составляет 1 446,15 евро в месяц (3409 рубля).

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