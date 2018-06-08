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Минское ГАИ начнет наблюдать за водителями автобусов
В этом году за первых пять месяцев в Минске по вине водителей общественного транспорта произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В понедельник ГАИ начнет операцию «Автобус».
Основные нарушения со стороны водителей автобусов – превышение разрешенной скорости движения, проезд на красный свет, нарушение правил маневрирования и пользование мобильными телефоном во время езды, сказала
«В результате этих ДТП никто не погиб, но 11 человек получили травмы различной степени тяжести», – заявила Царук.
В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте в столице с 11 по 20 июня пройдет комплекс профилактических акций под условным названием «Автобус». Гаишники будут явно и скрыто следить за автобусами, в том числе с помощью фото- и видеорегистраторов, а также выборочно проведут технический контроль транспортных средств.
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В этом году за первых пять месяцев в Минске по вине водителей общественного транспорта произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В понедельник ГАИ...
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