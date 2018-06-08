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В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды
Обнаженную мертвую женщину заметил велосипедист возле жилых домов в Светлогорске.
Как сообщает местный телеканал
Райотдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.
Пользователи местного сообщества во «ВКонтакте» пишут, что женщине было около 50 лет. Больше о ней пока ничего не известно.
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Обнаженную мертвую женщину заметил велосипедист возле жилых домов в Светлогорске.
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