В Светлогорске нашли мёртвую женщину без одежды

«Ранак» , 8 июня около пяти часов утра мужчина ехал через Октябрьский микрорайон города. Возле дома №41 А он увидел лежащую без одежды женщину. Та была мертва. Как сообщает местный телеканал, 8 июня около пяти часов утра мужчина ехал через Октябрьский микрорайон города. Возле дома №41 А он увидел лежащую без одежды женщину. Та была мертва.





Райотдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.





Пользователи местного сообщества во «ВКонтакте» пишут, что женщине было около 50 лет. Больше о ней пока ничего не известно.