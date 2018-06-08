У белорусов еще одно золото на ЧЕ по гребле

"Еврорадио" . В финальном заезде на дистанции 1000 метров среди мужчин на байдарках-четверках наилучший результат показал экипаж в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко, передает





Наши спортсмены показали результат 2 минуты 48,841 секунды. На втором месте гребцы из Словакии, на третьем — испанский экипаж.





Ранее на первенстве Европы золото завоевала Елена Ноздрева, выступавшая в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Также белоруски получили серебро в женских соревнованиях байдарок-четверок.