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Мининформ ограничит доступ к двум "экстремистским" сайтам
Министерство информации ограничит доступ к 2 интернет-ресурсам и к 7 группам и персональных страницам ВКонтакте и в Facebook.
Это следует из сообщения, которое появилось на
Решение о блокировке принято 7 июня. Какие именно страницы попали под запрет, министерство не уточняет.
В последний раз ведомство блокировало "экстремистские" ресурсы в марте этого года. Тогда под запрет попали 5 сайтов и 12 страниц в соцсетях. Поводом стало решение суда Центрального района Минска и Закон "О средствах массовой информации".
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Министерство информации ограничит доступ к 2 интернет-ресурсам и к 7 группам и персональных страницам ВКонтакте и в Facebook.
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