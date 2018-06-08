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"Ел гречку и сметану". Египтянин, который ехал на ЧМ в Россию на велосипеде, рассказал о Беларуси

09.06.2018 18:06 — Разное | Tut.by  
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Чтобы поддержать сборную Египта в финальной части чемпионата мира — 2018, 24-летний Мохамед Нуфал сел на велосипед — и покатил в Россию. За 65 дней ему предстояло преодолеть 5000 км пути. GO.TUT.BY расспросил болельщика о том, что запомнилось по дороге через Беларусь.


Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

— Вообще-то Беларуси изначально не было в моем плане, — признается Мохамед Нуфал. — Я планировал попасть в Россию через Украину, но не получилось. Так что самолетом добрался в Минск, и оттуда продолжил ехать на велосипеде.

Египтянин уверяет, что о перемене маршрута не жалеет — а наоборот, очень этому рад.

— С Беларусью мне повезло, самые красивые дороги, по которым я ездил! Минск показался тихим, спокойным городом. Думаю, здорово было бы сюда вернуться.

В Беларуси болельщик провел шесть дней. Ночлег искал через каучсерфинг: жил в гостях в поселке Сосны, а еще в Борисове у египтянина. В остальное время ночевал на заправках. Успел попробовать гречку, сметану и компот. А еще два мотоциклиста угостили его клубникой.


Фото: www.facebook.com/ibnnufal/.

Когда рассказывал случайным прохожим, что на велосипеде едет из Каира, в ответ слышал: «Да ты шутишь!»

— А еще многие белорусы говорили, что им очень нравится Египет. Что они были в Шарм-эш-Шейхе или в Хургаде, и даже по нескольку раз, — удивляется Мохамед Нуфал.

И признается, что сам до недавнего времени о Беларуси мало что знал.

— Зато очень болел за Александра Глеба, когда он играл за «Арсенал»!


Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

Нуфал объясняет: он так увлечен футболом, потому что оценил эту игру лет в семь. Любимый футболист — конечно, Мохаммед Салах.

— Он наш герой и лучший игрок, — уверен египтянин.

Сейчас Мохамед Нуфал уже в России. Домой болельщик планирует вернуться на самолете.

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Теги: Минск
 
 
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GO.TUT.BY расспросил болельщика о том, что ему запомнилось по дороге через Беларусь.
 
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