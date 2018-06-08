Румынская теннисистка Симона Халеп выиграла в финале «Ролан Гаррос» у американки Слоан Стивенс — 3:6, 6:4, 6:1.



Reuters

Матч начался для первой ракетки мира не лучшим образом. Уже на своей второй подаче Халеп позволила Стивенс сделать брейк. В первом сете американка практически не ошибалась. Она уверенно брала свою подачу, а в девятом гейме еще раз взяла очко на подаче Симоны. Халеп уступила в стартовой партии 3:6.



Reuters

Похожим образом начался и второй сет. Румынка проиграла первую же подачу. Американка вела 2:0, но затем силы стали покидать ее, а Халеп, наоборот, прибавила. Симона выиграла четыре гейма подряд, сделав два брейка. Стивенс смогла сравнять счет, на что Халеп ответила выигрышем своей подачи и третьим брейком в партии — 6:4.



Reuters

Все решалось в третьей партии. Она прошла с полным преимуществом Симоны Халеп. Румынская теннисистка громила соперницу на своей подаче и доставала невероятные мячи на чужой. В отдельных геймах Стивенс пыталась навязать Халеп борьбу, но Симона была непробиваема. Свой первый гейм-бол Слоан получила лишь в самом конце сета, когда уже уступала 0:5. Стивенс смогла взять это очко, но не более того. Симона Халеп обеспечила себе титул уже на следующей подаче. Итоговый счет матча — 3:6, 6:4, 6:1.



Reuters

Отметим, что это первый титул на турнире Большого шлема для Симоны Халеп, которая уже давно возглавляет рейтинг WTA.

По пути к финалу румынка поочередно обыграла американок Элисон Риск и Тейлор Таунсенд, немку Андрею Петкович, бельгийку Элизу Мертенс, немку Ангелику Кербер и испанку Габринье Мугурусу.