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В Марьиной Горке прошли торжества в честь чудотворной Марьиногорской иконы Божией Матери
Новости Беларуси. В Марьиной Горке 9 июня прошли торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворного образа Марьиногорской иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Празднование состоялось в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Возглавил литургию Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Историю иконы связывают с чудесным исцелением местных жителей еще в начале XIX века. Поклониться святыне пришли сотни паломников.
Павел Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Замечательный праздник. Хочется пожелать, чтобы как сегодня погода такая замечательная, как сегодня настроение у наших людей самое доброе и хорошее, чтобы оно было всегда, потому что с нами Бог.
Торжества в честь чудотворной иконы традиционно проходят в июне, и с каждым годом привлекают все больше паломников. Примечательно, что образ Марьиногорской иконы Божьей Матери написан на холсте в белорусской иконописной традиции.
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке 9 июня прошли торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворного образа Марьиногорской иконы Божией Матери, сообщили в...
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