Румынка Симона Халеп впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Франции по теннису.

В финальном поединке она встречалась с американской Слоан Стивенс. Поединок завершился в пользу румынки – 3:6, 6:4, 6:1. Мачт длился 2 часа 7 минут.

Напомним, Симона Халеп трижды выходила в финалы турниров серии Большого шлема (дважды на «Ролан Гаррос» и один раз на Australian Open), однако прежде победить ей не удавалось.