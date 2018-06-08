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В Минск из Хельсинки начали летать самолёты авиакомпании Finnair
Национальный аэропорт Минск и компания Finnair открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск. Сегодня, 9 июня, в белорусскую столицу прибыл первый рейс.
Рейсы из финской столицы будут отправляться по вторникам и субботам в 9.45 и прибывать в Минск в 11.00. Обратно самолёт будет вылетать в 11.45, а прибывать в 13.00. Весь путь займёт 1 час и 15 минут.
Расписание составляли с учётом удобства не только тех, кто хочет посетить Финляндию, но и пассажиров, которые путешествуют транзитом в Европу, Азию или Америку.
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Национальный аэропорт Минск и компания Finnair открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск. Сегодня, 9 июня, в белорусскую столицу прибыл первый рейс.
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