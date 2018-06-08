В пригороде Санкт-Петербурга горит торговый центр

Пожар вспыхнул на кровле торгово-развлекательного комплекса «Меньшиков Холл» в городе Ломоносов Ленинградской области, сообщают российские СМИ.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Посетителей в это время ТЦ не было. Сведение о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 50 человек.

Предварительно, при проведении кровельных работ произошло возгорание битума и изоляционного материала. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.