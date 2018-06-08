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В пригороде Санкт-Петербурга горит торговый центр
Пожар вспыхнул на кровле торгово-развлекательного комплекса «Меньшиков Холл» в городе Ломоносов Ленинградской области, сообщают российские СМИ.
Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Посетителей в это время ТЦ не было. Сведение о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 50 человек.
Предварительно, при проведении кровельных работ произошло возгорание битума и изоляционного материала. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
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Пожар вспыхнул на кровле торгово-развлекательного комплекса «Меньшиков Холл» в городе Ломоносов в Ленинградской области, сообщают российские СМИ.
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