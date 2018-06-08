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Кладезь для детей
09.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Проезжая по центральной улице Романовцев, нельзя не заметить и благоустроенное подворье Людмилы Василенко. Домик в деревне ей достался от родственников, правда, в неприглядном состоянии. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Закупив самое необходимое для косметического ремонта, наследница принялась за обновления. Спустя некоторое время дом и прилегающая к нему территория не просто преобразились, а стали примером для подражания.
Людмила Афанасьевна признается, что многого удалось достичь благодаря детям – сыну Валере и дочке Наталье. На мужские плечи легла тяжелая работа, женщины отвечали за декор. Хотя кованая ветка, на которой разместились самодельные голуби, выполнена руками Валеры, впрочем, как и олень из деревянных прутьев.
В укромном уголке, за летней кухней, расположился игровой домик для внуков. Чтобы попасть в него, нужно подняться по деревянной лестнице. Домик, отделанный коричневым сайдингом, впечатляет: есть небольшое окошко, добротная дверь и даже небольшая терраса у входа. Такой компактный домик для любого ребенка просто кладезь. О нем тоже позаботился сын хозяйки.
Кстати, на немаленькую деревню Романовцы приходится немало домов, на которых крепится табличка с надписью «Дом образцовой санитарной культуры». В их числе и жилища сегодняшних героев нашей тематической страницы. Оказывается, и положительный пример заразителен.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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Проезжая по центральной улице Романовцев, нельзя не заметить и благоустроенное подворье Людмилы Василенко. Домик в деревне ей достался от родственников, правда, в...
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