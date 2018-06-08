ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кладезь для детей

09.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Кладезь для детей

Проезжая по центральной улице Романовцев, нельзя не заметить и благоустроенное подворье Людмилы Василенко. Домик в деревне ей достался от родственников, правда, в неприглядном состоянии. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. 

 

 

Закупив самое необходимое для косметического ремонта, наследница принялась за обновления. Спустя некоторое время дом и прилегающая к нему территория не просто преобразились, а стали примером для подражания.

 

Людмила Афанасьевна признается, что многого удалось достичь благодаря детям – сыну Валере и дочке Наталье. На мужские плечи легла тяжелая работа, женщины отвечали за декор. Хотя кованая ветка, на которой разместились самодельные голуби, выполнена руками Валеры, впрочем, как и олень из деревянных прутьев.

Кладезь для детей

 

Кладезь для детей

 

В укромном уголке, за летней кухней, расположился игровой домик для внуков. Чтобы попасть в него, нужно подняться по деревянной лестнице. Домик, отделанный коричневым сайдингом, впечатляет: есть небольшое окошко, добротная дверь и даже небольшая терраса у входа. Такой компактный домик для любого ребенка просто кладезь. О нем тоже позаботился сын хозяйки.

Кладезь для детей

 
Есть еще один объект на подворье, которым гордится Людмила Афанасьевна. Это улей, что достался ей от отца. Пчеловодством женщина не занимается, поэтому домик для пчел на приусадебном участке выполняет декоративную функцию. Хозяйка трепетно относится к памяти отца: отвела для улья отдельную зону, украсила ее старой кухонной утварью, обсадила молодыми деревцами.

Кладезь для детей

 
Как и большинство рачительных хозяев, женщина использует для благоустройства подворья подручные материалы. Плавательные круги здесь служат ограждением для деревьев, старые емкости – цветочными горшками, пробки и пластик от бутылок – украшением для сетки рабица.

Кладезь для детей

 

Кладезь для детей

 

Кладезь для детей

 

Кстати, на немаленькую деревню Романовцы приходится немало домов, на которых крепится табличка с надписью «Дом образцовой санитарной культуры». В их числе и жилища сегодняшних героев нашей тематической страницы. Оказывается, и положительный пример заразителен.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проезжая по центральной улице Романовцев, нельзя не заметить и благоустроенное подворье Людмилы Василенко. Домик в деревне ей достался от родственников, правда, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как технологии меняют наш секс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика