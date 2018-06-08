Кладезь для детей





Проезжая по центральной улице Романовцев, нельзя не заметить и благоустроенное подворье Людмилы Василенко. Домик в деревне ей достался от родственников, правда, в неприглядном состоянии. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Закупив самое необходимое для косметического ремонта, наследница принялась за обновления. Спустя некоторое время дом и прилегающая к нему территория не просто преобразились, а стали примером для подражания.

Людмила Афанасьевна признается, что многого удалось достичь благодаря детям – сыну Валере и дочке Наталье. На мужские плечи легла тяжелая работа, женщины отвечали за декор. Хотя кованая ветка, на которой разместились самодельные голуби, выполнена руками Валеры, впрочем, как и олень из деревянных прутьев.





В укромном уголке, за летней кухней, расположился игровой домик для внуков. Чтобы попасть в него, нужно подняться по деревянной лестнице. Домик, отделанный коричневым сайдингом, впечатляет: есть небольшое окошко, добротная дверь и даже небольшая терраса у входа. Такой компактный домик для любого ребенка просто кладезь. О нем тоже позаботился сын хозяйки.



Есть еще один объект на подворье, которым гордится Людмила Афанасьевна. Это улей, что достался ей от отца. Пчеловодством женщина не занимается, поэтому домик для пчел на приусадебном участке выполняет декоративную функцию. Хозяйка трепетно относится к памяти отца: отвела для улья отдельную зону, украсила ее старой кухонной утварью, обсадила молодыми деревцами.







Как и большинство рачительных хозяев, женщина использует для благоустройства подворья подручные материалы. Плавательные круги здесь служат ограждением для деревьев, старые емкости – цветочными горшками, пробки и пластик от бутылок – украшением для сетки рабица.













Кстати, на немаленькую деревню Романовцы приходится немало домов, на которых крепится табличка с надписью «Дом образцовой санитарной культуры». В их числе и жилища сегодняшних героев нашей тематической страницы. Оказывается, и положительный пример заразителен.

Елена КЕДИК.

Фото автора.