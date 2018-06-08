Мининформ заблокировал сайты и страницы в соцсетях за распространение экстремистской информации

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 2 сайтам и 7 группам и персональным страницам социальной сети «ВКонтакте» и Facebook. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Как говорится в сообщении, основанием стало решение суда. Данные ресурсы заблокированы за распространение экстремистских материалов.

Решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», 7 июня.

4 июня Министерство информации сообщило об ограничении доступа к 17 интернет-ресурсам. Эти сайты предоставляли микрозаймы неограниченному кругу лиц в нарушение установленного порядка.