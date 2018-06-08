|
Мининформ заблокировал сайты и страницы в соцсетях за распространение экстремистской информации
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 2 сайтам и 7 группам и персональным страницам социальной сети «ВКонтакте» и Facebook. Об этом
Как говорится в сообщении, основанием стало решение суда. Данные ресурсы заблокированы за распространение экстремистских материалов.
Решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», 7 июня.
4 июня Министерство информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как говорится в сообщении, основанием стало решение суда. Данные ресурсы заблокированы за распространение экстремистских материалов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)