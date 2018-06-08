​19-летняя девушка погибла в Кировском районе

Следователи выясняют обстоятельства, при которых погибла девушка в Кировском районе, сообщает УСК по Могилевской области.

29 мая девушка возвращалась из колледжа домой на автобусе по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Водитель запомнил, что она вышла на остановке около своей деревни – «д.Павловичи». Но домой она так и не пришла. Вечером 6 июня её тело нашли прохожие недалеко от остановки.

Обстоятельства гибели студентки выясняются. Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства.