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19-летняя девушка погибла в Кировском районе
Следователи выясняют обстоятельства, при которых погибла девушка в Кировском районе, сообщает УСК по Могилевской области.
29 мая девушка возвращалась из колледжа домой на автобусе по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Водитель запомнил, что она вышла на остановке около своей деревни – «д.Павловичи». Но домой она так и не пришла. Вечером 6 июня её тело нашли прохожие недалеко от остановки.
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Следователи выясняют обстоятельства, при которых погибла девушка в Кировском районе, сообщает УСК по Могилевской области.
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