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Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставку молочной продукции

09.06.2018 19:17 — Разное | Ежедневник  
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Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставку молочной продукции

Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» в субботу, 9 июня, подписали Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.

Как сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, «дорожная карта» подписана в рамках достигнутых ранее правительствами двух стран договоренностями и рассчитана на 2018 год. В ней прописаны мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации» по снятию взаимных ограничений на поставки продукции, пишет РБК.

Так, с 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий - производителей мяса и комбикормов: ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Гродненский мясокомбинат», ООО «Белэкотехника». С 11 июня Россельхознадзор сможет восстановить право экспорта молочной продукции еще для трех белорусских предприятий, если будут предоставлены документы о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, определенным российской службой.

Вместе с тем представитель Россельхознадзора указывает, что Беларусь продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. С 9 июня ведомство ограничивает поставки продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» (из-за бактерий кишечной палочки в говядине) и витебского ОАО «Молоко» (в питьевом молоке с этого предприятия был выявлен альбендазол). Для продукции еще шести предприятий вводится режим усиленного лабораторного контроля (список опубликован на сайте ведомства).

Помимо этого Беларусь проведет расследование причин обнаружения нитратов в молочной продукции шести белорусских предприятий. На время проведения проверки за продукцией этих предприятий будет усилен лабораторный контроль.

Временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор ввел с 6 июня. Из Беларуси продолжает поступать «небезопасная молочная продукция», поясняла необходимость введения ограничений официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Больше всего нарушений было обнаружено в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка.

Ограничения касались ввоза всей перечисленной продукции для переработки и в потребительской таре объемом свыше 2,5 л. Председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко уверял, что эта мера не повлияет ни на российских переработчиков, ни на потребителей.

Систематические претензии к качеству поставляемого из Беларуси молока и молочных продуктов у Россельхознадзора возникают уже давно. В начале 2018 года служба намеревалась ограничить ввоз отдельных видов белорусской молочной продукции из соседней страны. Но срок введения этой меры переносился, а в марте Россельхознадзор вовсе отказался от введения ограничений. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя возможное ограничение Россией поставок, заявил, что молоко «стало наглым политическим инструментом».

Беларусь - крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Белоруссия завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта.

 
 
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Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» в субботу, 9 июня, подписали...
 
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