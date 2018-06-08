Депутат Слуцкий рассказал, на какие деньги купил жене пентхаус в Москве

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Ответ ФБК

Расследование ФБК

Политика и бизнес

- написал депутат в своем Telegram-канале.уточнил, что эта недвижимость была приобретена на законных основаниях, и он ее не скрывал.- написал депутат.Слуцкий также прокомментировал заявление бизнесмена, заявившего еще в 2017 году, что в 2009-2010 году передал депутату недвижимость в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" в качестве взятки и после публикации расследования ФБК подтвердившего, что не отказывается от своих слов.- написал Слуцкий.Буквально сразу в Telegram-канале, занимающегося расследованиями в ФБК, появился ответ на заявление Слуцкого.написал Албуров.- добавил он.Албуров считает объяснения Слуцкого неубедительными.утверждает активист ФБК. В Техническом переулке находится здание Следственного комитета России.7 июня Фонд борьбы с коррупцией заявил, что жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого может принадлежать пентхаус площадью больше 561,7 кв м. Его минимальную стоимость оценили в 400 млн рублей, что в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовая зарплата его жены.На сайте cian.ru аналогичная недвижимость в этом доме без отделки предлагается по стоимости 1 млн рублей за кв. м, исходя из этой оценки пентхаус может быть дороже 500 млн рублей.Само по себе владение недвижимостью, даже элитной, для депутата не является нарушением какого-либо закона. Однако ФБК задается вопросом, могла ли семья Слуцкого законно получить деньги на покупку подобной квартиры.Квартира расположена в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" на западе Москвы. По данным фонда, эта квартира может находиться в собственности семьи депутата с 2009 года.Слуцкий работает депутатом с 2000 года, и с тех пор он не сообщал о доходах помимо его зарплаты. Доход депутата за 2017 год составил 5 млн рублей, то есть в 80-100 раз меньше оценочной стоимости квартиры. Супруга Слуцкого зарабатывает гораздо меньше мужа, в 2017 году она задекларировала 223 тысячи рублей дохода.До прихода в Госдуму Слуцкий несколько лет работал в бизнесе, входил в правление "Проминвестбанка", "Уникомбанка" и других компаний. Однако больших сбережений от этой работы Слуцкий также нигде не декларировал. На его банковском счету лежит 2,7 млн рублей, сообщал он в предвыборной декларации 2016 года, вкладов и ценных бумаг он также не указывал.Чиновники и депутаты не могут принимать подарки выше определенной суммы и обязаны сообщать о них в комиссии по конфликту интересов.Фамилия Слуцкого, главы думского комитета по международным делам, стала широко известна в марте 2018 года, когда три журналистки - замглавного редактора RTVI, продюсер "Дождя"и корреспондент Би-би-си- обвинили депутата в сексуальных домогательствах.Слуцкий обвинения отрицал. Думская комиссия по этике рассмотрела обвинения и не нашла в действиях парламентария нарушений этических норм. После этого несколько российских СМИ объявили бойкот депутату Слуцкому, комиссии по этике, а некоторые и всей Думе.7 июня историю со Слуцким впервые прокомментировал. Он заявил, что ничего не слышал о ней. Однако он провел параллель с делом Харви Вайнштейна и посоветовал всем пострадавшим обращаться в полицию.