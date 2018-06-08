Как технологии меняют наш секс

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Уитт признается, что наблюдение за съемками порно и посещение фестиваля Burning Man в Неваде (на фото) перевернуло ее жизнь и раскрепостило ее. Фото: Mike Nelson/AFP/GETTY IMAGES





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Многое из этого доступно уже сейчас или станет реальностью в самом ближайшем будущем. Но как все эти достижения технического прогресса меняют отношения между людьми?Американская журналисткарешила узнать это на своем опыте, а результатом стала книга Future sex («Секс будущего»).Корреспондент Русской службы Би-би-сиспросила писательницу, каким она видит будущее романтических отношений и сексуальной жизни.— Я начала работать над книгой, когда мне было 30. Тогда у меня только что разрушились отношения, я была разочарована жизнью, потому что на том этапе все, чего я хотела, - это выйти замуж и успокоиться. Я думала, что такие вещи происходят с людьми автоматически, когда они взрослеют. А со мной так не вышло.И в то же время вокруг было столько всего: люди не только искали отношений в интернете, но и пробовали что-то новое: порносайты, вебкаминг или другие технологические новинки...Мне хотелось понять, как же все-таки почувствовать себя счастливой и устроить свою сексуальную жизнь так, чтобы она не была чем-то унылым или травмирующим для девушки вне серьезных отношений.Главное, что я получила из всего этого опыта — это чувство уверенности в себе. Я научилась ценить те вещи, которые я до этого считала угрозами для отношений в традиционном их понимании.— Интернет-дейтинг — это, конечно, скучно. Но когда ты одна, тебе чуть за 30 и ты постоянно посещаешь свадьбы друзей, где ты — единственная без пары, то когда регистрируешься на таких сайтах, реально понимаешь, что ты не в изоляции. Вокруг тебя много людей. А раньше я была просто в отчаянии.Другой сайт, который я изучала, — это Chaturbate, сайт вебкаминга.Когда я только зашла туда, я думала там будет вот это типичное «шоу гениталий». Однако, многие женщины использовали его в разных целях. С целью исследовать самих себя, попробовать что-то новое, вступить в анонимную связь.Я, признаться, не из тех, кто любит показывать себя. Но мне очень нравилось разговаривать с участниками об экспериментах, где чувство анонимности придает людям уверенности и дает им возможность почувствовать себя желанными.— Я думаю, мы действительно в каком-то смысле одиноки. Но если бы я была одинокой женщиной лет 30-40 назад, то я бы жила со стигмой. И сейчас я встречаю людей, которые живут в обществе, где важно жениться, если вам уже стукнуло 20 лет.Людям бывает от этого плохо, и это тоже разновидность чувства одиночества.Бывает, что наше чувство одиночества определяется больше нашими успехами или неудачами, чем одинокой жизнью. Можно жить одному, но... Вот, например, когда у тебя есть парень, ты можешь какое-то время проводить вдали от него, и это нормально, потому что ты знаешь, что в конце концов настанет час и вы встретитесь. Но когда у тебя нет пары, ты, оставаясь один, начинаешь впадать в отчаяние.Я хотела бы быть оптимистом. Поэтому скажу, что нет — эти сервисы все-таки скорее помогают нам [справиться с одиночеством].В США почти половина взрослого населения не состоит в браке. Все больше людей живут одни. Поэтому нам, конечно, обязательно нужно сделать так, чтобы технологии нас объединяли.— Первая моя мысль: зачем нужен брак, в котором нет секса?! Впрочем, я не права: я знаю, что есть пары, живущие в любви и гармонии и без интимной связи. Но я не понимаю, зачем нам роботы?.. Если у вас действительно такая [удручающая] ситуация и вы при этом друг с другом честны, то у вас может быть много возможностей вести сексуальную жизнь. Вам никто для этого другой может быть даже и не нужен.Эксперты Futureofsex.net в своем недавнем докладе пообещали, что через десяток лет нормой станет распечатать на 3D-принтере (и возить с собой) части тела любимого человека (половые органы, грудь или любые другие) для интенсификации ощущений от секса, когда вы с партнером не вместе. По их оценкам, к 2028-м году более четверти молодых людей по всему миру приобретут опыт сексуальных отношений на расстоянии.— Мне, конечно, нравится эта идея, но я сомневаюсь, что сделать машины, которые полностью передадут вам ощущение связи с любимым человеком, будет просто. Безусловно, люди уже сейчас пользуются «Скайпом», чтобы... ну, вы знаете... «тусить»...Или, к примеру, теледильдоника (технология, позволяющая заниматься сексом дистанционно с помощью «умной» электронной игрушки, управляемой компьютером и создающей эффект присутствия партнера. — Би-би-си). Но думаю, что нам всем прежде всего нужен настоящий человек.— Это очень мрачная картина будущего! Это просто антиутопия. Я думаю, что сексуальные желания людей настолько сильные... Это же движущая сила! Это компас, который помогает тебе ориентироваться в мире.Конечно, сильная увлеченность случается пару раз в жизни, но ее так сложно подавить, она лежит в нашей основе. Побороть эту энергию сложно. В мире очень много проблем - именно из-за того, что люди пытаются ее в себе подавить или просто не понимают свою сексуальную природу.Свою сексуальность надо воспевать. Так что будущее, которое вы обрисовали, было бы очень печальным. Впрочем, может быть, это будет просто одной из альтернатив для людей.— Сексуальность — это не только физическая практика. Это еще и о том, чтобы понимать свои фантазии. А многие из нас просто стыдятся этого «ящика Пандоры».Технологии, конечно, очень помогают в этом. Если раньше надо было пойти в магазин порнографических журналов и заливаться там краской на людях, то сейчас, если ты садишься смотреть порно, никто об этом и не узнает. Другое дело, что сложно выключить в себе этот страх, что за тобой кто-то наблюдает.Знаете, на Chaturbate я наблюдала следующее. Если ты девушка, ты не можешь просто пойти в парк и подцепить парня. Это очень опасно, а такие опосредованные технологии позволяют попробовать что-то новое с минимумом неприятных последствий.— Мне кажется, это слишком. Хотя если ваше свидание анонимно, то, конечно, это было бы очень уместно.Но если вспомнить проблему с сексуальным образованием... Хочется заметить, что многие просто не умеют общаться с другими людьми. Кто-то идет на свидание, думая, что надо получить от ситуации все. Будто это соревнование какое-то.А почему нельзя просто сесть и поговорить? И убедиться, что все чувствуют себя в этой ситуации комфортно. Это же не так сложно... И не обязательно ударяться в такие формальные крайности. Подписывать какие-то договоры...— Для всех будет лучше, если все сильнее будет разрушаться старая система [отношений], в которой мужчина играет роль "сексуального агента", а женщина представляется этакой невинной и пассивной.То есть вот эта идея, что ты более привлекательна, если ты застенчивая и не знаешь, чего ты сама хочешь... Это не так. Правда, это и не значит, что надо обязательно становиться доминатрикс! Нужно исследовать свою сексуальность. И это не произойдет само собой. Для этого нужно постараться.Из-за демографических изменений, из-за того, что люди все реже заключают браки, из-за новых технологий, из-за того, что суть человеческих отношений - постоянно обсуждается в обществе, появляется все больше места чему-то новому.Если вы не состоите в отношениях, вы больше не подвержены стигме в той мере, в какой это было раньше. У вас теперь больше возможности найти себе компанию и найти кого-то подходящего вам для сексуальных отношений. Особенно эту разницу чувствуют женщины, сравнивая себя с представительницами прошлых поколений.Если быть открытым для новых идей, можно научиться многому. А секс - это как раз то, в чем можно совершенствоваться. Мы, бывает, воспринимаем его как нечто магическое, основанное на химии между двумя людьми.Особенно женщины часто представляют это себе как некое чудо, мол, если совпали, то совпали.Но вообще-то это приобретаемый навык, для которого, кстати, не обязательно пройти через сотню свиданий в «Тиндере». Можно смотреть видео или читать книги, или... практиковаться, в конце концов.