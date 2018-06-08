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Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

09.06.2018 18:20 — Разное | UDF  
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Анастасия уже который сезон загорает в своем любимом бикини салатового цвета. Фото: Инстаграм
Анастасия Волочкова наслаждается каникулами на Кипре: балерина поселилась в пятизвездочном отеле в турецкой части острова, на северном побережье, откуда она не устает слать поклонникам пламенные приветы.

Артистка то и дело публикует в Инстаграме снимки в бикини один краше другого. Последняя карточка и вовсе не оставила равнодушными почитателей таланта танцовщицы. На фото Анастасия запечатлена со спины: Анастасия Волочкова стоит на пирсе, любуясь солнцем и морем. При этом из одежды на балерине – только ее любимое бикини салатового цвета, состоящее из чисто символического бюстгальтера и трусиков-стрингов, больше напоминающих веревочки.

Все поклонники Анастасии первым делом обращают внимание на… прекрасный морской пейзаж, разумеется. Но, оказывается, балерина поделилась этим кадром вовсе не ради прелестей природы. Волочкова похвасталась своим сокровищем – кольцом с огромным камнем, красующимся у нее на пальце. Как сообщила артистка, это турмалин, обрамленный бриллиантами.

Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

Со слов Анастасии, гигантского размера камень, украшающий кольцо - это турмалин, обрамленный бриллиантами.

Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

- В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди, - написала балерина в Инстаграме. - А я слушаю шум волн. А мой турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.

Турмалины Параиба – это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Своим ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Ювелиры уверяют, что необычные турмалины даже могут светиться в темноте. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и стоимость отдельных экземпляров достигает 10 тысяч долларов за карат. Судя по внушительным размерам камня Волочковой, ее турмалин – действительно сокровище, которое стоит немалых денег.

Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

На турецкий курорт артистка улетела в компании дочери Ариадны. Своему недавнему бойфренду Михаилу балерина дала решительную отставку. Так что теперь Анастасия – вновь завидная невеста. И, конечно, она - по-прежнему обладательница самой эффектной растяжки в России и королева необычных шпагатов. Свои знаменитые шпагаты Анастасия не устает демонстрировать по каждому удобному поводу: то на пляже, между двух лежаков, то на плетеном шезлонге у бассейна.

Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище

- Попробуйте повторить форму тех предметов, рядом с которыми вы сейчас находитесь… Кажется, у меня получилось, - пошутила Настя в Инстаграме.

 
 
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Анастасия Волочкова наслаждается каникулами на Кипре.
 
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