Анастасия Волочкова в стрингах показала свое сокровище



Анастасия уже который сезон загорает в своем любимом бикини салатового цвета. Фото: Инстаграм

Артистка то и дело публикует в Инстаграме снимки в бикини один краше другого. Последняя карточка и вовсе не оставила равнодушными почитателей таланта танцовщицы. На фото Анастасия запечатлена со спины:стоит на пирсе, любуясь солнцем и морем. При этом из одежды на балерине – только ее любимое бикини салатового цвета, состоящее из чисто символического бюстгальтера и трусиков-стрингов, больше напоминающих веревочки.Все поклонники Анастасии первым делом обращают внимание на… прекрасный морской пейзаж, разумеется. Но, оказывается, балерина поделилась этим кадром вовсе не ради прелестей природы. Волочкова похвасталась своим сокровищем – кольцом с огромным камнем, красующимся у нее на пальце. Как сообщила артистка, это турмалин, обрамленный бриллиантами.Со слов Анастасии, гигантского размера камень, украшающий кольцо - это турмалин, обрамленный бриллиантами.Турмалины Параиба – это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Своим ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Ювелиры уверяют, что необычные турмалины даже могут светиться в темноте. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и стоимость отдельных экземпляров достигает 10 тысяч долларов за карат. Судя по внушительным размерам камня Волочковой, ее турмалин – действительно сокровище, которое стоит немалых денег.На турецкий курорт артистка улетела в компании дочери Ариадны. Своему недавнему бойфренду Михаилу балерина дала решительную отставку. Так что теперь Анастасия – вновь завидная невеста. И, конечно, она - по-прежнему обладательница самой эффектной растяжки в России и королева необычных шпагатов. Свои знаменитые шпагаты Анастасия не устает демонстрировать по каждому удобному поводу: то на пляже, между двух лежаков, то на плетеном шезлонге у бассейна.пошутила Настя в Инстаграме.