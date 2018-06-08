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Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

09.06.2018 18:07 — Разное | UDF  
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Изображение: mayakovsky.ru
В Москве в возрасте 79 лет скончался заслуженный артист РСФСР, ведущий актер Театра им. Маяковского Игорь Охлупин. Артист провел последние дни в больнице, где боролся с непродолжительной болезнью. Охлупин играл преимущественно в театре, которому посвятил всю свою карьеру, а также известен по фильму «Сибириада» Андрея Кончаловского, где исполнил одну из главных ролей.

В Москве на 80-м году жизни после непродолжительной болезни скончался заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин. Об этом сообщили в театре Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин, — передает пресс-служба. — Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни. Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному Человеку! О дате и времени прощания мы сообщим отдельно».

Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года в семье актера Леонида Охлупина, который посвятил свою карьеру Свердловскому театру, за что получил звание почетного гражданина города.

Игорь Леонидович рано определился со своим будущим и после окончания школы поступил в Высшее театральное училище им. Щукина.

Окончил вуз в 1960 году и был сразу принят в труппу Театра им. Маяковского.

Дебют Охлупина состоялся в телеспектакле «Янтарное ожерелье» по пьесе Николая Погодина. Начинающий актер стал партнером уже известной и ведущей актрисы Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой. При этом в театре он на первых порах играл совсем скромные роли, в которых зачастую даже не было реплик — однако даже такими возможностями актер пользовался с лихвой, получая восторженные отзывы от зрителей и критиков.

Первая крупная роль пришла к Охлупину в 1966 году — ему доверили сыграть Эдипа в постановке «Царь Эдип» по трагедии Софокла.

Поворотным моментом для карьеры Охлупина стало назначение на должность художественного руководителя Театра им. Маяковского Андрея Гончарова — уже вскоре после смены руководства артист стал одним из ведущих актеров труппы, получив целый ряд больших ролей.

В 1969-м он сыграл в постановке Марка Захарова «Разгром» по Александру Фадееву, которая в том году стала одной из самых популярных в стране.

Среди театралов особенно ценятся его роли Сергея Серегина в «Иркутской истории», Тригорина в «Чайке», Ераста Громилова в «Талантах и поклонниках», Фрола Прибыткова в «Жертве века».

Его коллега и товарищ по театру Маяковского народный артист России Игорь Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью Охлупина.

«Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина, — приводит слова актера РИА „Новости“. — Эта потеря — огромное горе и для театра Маяковского, и для всего театрального искусства. Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли. Охлупин был настоящим большим русским артистом».

Помимо важных и популярных ролей в театре, Охлупин приглашался в кино. На экране он появлялся немного — в его фильмографии всего 11 ролей. Однако некоторые из них стали известными на всю страну.

Кинодебют Охлупина состоялся в фильме 1960 года «Алешкина любовь», который стал хитом в Советском Союзе.

По приблизительным подсчетам, его посмотрели 23 млн зрителей. Главную роль в картине сыграл Леонид Быков. Охлупину досталась небольшая роль ухажера Зинки, в которую был влюблен герой Быкова.

В том же году он снялся в ленте «Тучи над Борском», где его партнерами были на тот момент еще начинающие, но впоследствии широко известные актеры: Никита Михалков, Инна Чурикова, Владимир Ивашов и другие.

Самой известной ролью Охлупина в кино стал образ Филиппа Соломина в грандиозной эпопее Андрея Кончаловского «Сибириада».

Он смог поработать с такими звездами советского экрана, как Владимир Самойлов, Людмила Гурченко, Павел Кадочников, Наталья Андрейченко, Сергей Шакуров, Виталий Соломин.

Картина получила Гран-при Каннского фестиваля, однако были шансы и на Золотую пальмовую ветвь. Председателю жюри Франсуазе Саган очень понравился фильм Кончаловского, однако в тот год у него был очень грозный соперник в лице Фрэнсиса Форда Копполы, представившего свой великий «Апокалипсис сегодня». Саган даже грозилась уйти из жюри, если «Апокалипсис» не поделит главный приз с «Сибириадой». Тем не менее до большого скандала дело не дошло, и советской ленте досталась вторая по значимости награда.

Последней ролью Охлупина кино стал Валерий Лапшин в ленте «Избранник» 1985 года. С тех пор актер не возвращался на экраны и сосредоточился на работе в родном театре.

 
 
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В Москве в возрасте 79 лет скончался заслуженный артист РСФСР, ведущий актер Театра им. Маяковского Игорь Охлупин.
 
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