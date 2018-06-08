Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

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В Москве на 80-м году жизни после непродолжительной болезни скончался заслуженный артист РСФСР. Об этом сообщили в театре Маяковского.передает пресс-служба.Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года в семье актера, который посвятил свою карьеру Свердловскому театру, за что получил звание почетного гражданина города.Игорь Леонидович рано определился со своим будущим и после окончания школы поступил в Высшее театральное училище им. Щукина.Окончил вуз в 1960 году и был сразу принят в труппу Театра им. Маяковского.Дебют Охлупина состоялся в телеспектакле «Янтарное ожерелье» по пьесе. Начинающий актер стал партнером уже известной и ведущей актрисы Театра им. Вахтангова Юлии Борисовой. При этом в театре он на первых порах играл совсем скромные роли, в которых зачастую даже не было реплик — однако даже такими возможностями актер пользовался с лихвой, получая восторженные отзывы от зрителей и критиков.Первая крупная роль пришла к Охлупину в 1966 году — ему доверили сыграть Эдипа в постановке «Царь Эдип» по трагедии Софокла.Поворотным моментом для карьеры Охлупина стало назначение на должность художественного руководителя Театра им. Маяковского Андрея Гончарова — уже вскоре после смены руководства артист стал одним из ведущих актеров труппы, получив целый ряд больших ролей.В 1969-м он сыграл в постановке Марка Захарова «Разгром» по Александру Фадееву, которая в том году стала одной из самых популярных в стране.Среди театралов особенно ценятся его роли Сергея Серегина в «Иркутской истории», Тригорина в «Чайке», Ераста Громилова в «Талантах и поклонниках», Фрола Прибыткова в «Жертве века».Его коллега и товарищ по театру Маяковского народный артист Россиивыразил соболезнования в связи со смертью Охлупина.приводит слова актераПомимо важных и популярных ролей в театре, Охлупин приглашался в кино. На экране он появлялся немного — в его фильмографии всего 11 ролей. Однако некоторые из них стали известными на всю страну.Кинодебют Охлупина состоялся в фильме 1960 года «Алешкина любовь», который стал хитом в Советском Союзе.По приблизительным подсчетам, его посмотрели 23 млн зрителей. Главную роль в картине сыграл Леонид Быков. Охлупину досталась небольшая роль ухажера Зинки, в которую был влюблен герой Быкова.В том же году он снялся в ленте «Тучи над Борском», где его партнерами были на тот момент еще начинающие, но впоследствии широко известные актеры: Никита Михалков, Инна Чурикова, Владимир Ивашов и другие.Самой известной ролью Охлупина в кино стал образ Филиппа Соломина в грандиозной эпопее Андрея Кончаловского «Сибириада».Он смог поработать с такими звездами советского экрана, как Владимир Самойлов, Людмила Гурченко, Павел Кадочников, Наталья Андрейченко, Сергей Шакуров, Виталий Соломин.Картина получила Гран-при Каннского фестиваля, однако были шансы и на Золотую пальмовую ветвь. Председателю жюри Франсуазе Саган очень понравился фильм Кончаловского, однако в тот год у него был очень грозный соперник в лице Фрэнсиса Форда Копполы, представившего свой великий «Апокалипсис сегодня». Саган даже грозилась уйти из жюри, если «Апокалипсис» не поделит главный приз с «Сибириадой». Тем не менее до большого скандала дело не дошло, и советской ленте досталась вторая по значимости награда.Последней ролью Охлупина кино стал Валерий Лапшин в ленте «Избранник» 1985 года. С тех пор актер не возвращался на экраны и сосредоточился на работе в родном театре.