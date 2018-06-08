|
Порошенко и Путин обсудили обмен заключенными
Фото: Reuters
Президенты обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минских соглашений, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».
Особое внимание, как говорится в сообщении, уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине.
«Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев (осужденный в России на 20 лет украинский режиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. — Прим. TUT.BY) выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», — сообщает пресс-служба президента Украины.
Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
20 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму — более 40. Киев не раз обращался к Москве с предложением обменять украинских заключенных на находящихся под стражей в Украине 23 граждан России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила пресс-служба президента России, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)