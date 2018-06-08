Порошенко и Путин обсудили обмен заключенными

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Президенты обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минских соглашений, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».Особое внимание, как говорится в сообщении, уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине.— сообщает пресс-служба президента Украины.Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.20 мая спикер Министерства иностранных дел Украинысообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму — более 40. Киев не раз обращался к Москве с предложением обменять украинских заключенных на находящихся под стражей в Украине 23 граждан России.