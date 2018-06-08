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В Беларуси — выпускные. Рассвет встретят 58 000 одиннадцатиклассников
Иллюстрация: Василий Федосенко / Reuters
Выпускные вечера в Минске будут продолжаться до шести утра.
9 июня одиннадцатиклассникам вручат аттестаты об общем среднем образовании. Выпускные вечера пройдут непосредственно в школах и гимназиях, в исключительных случаях – во учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или –культуры.
В столице во время выпускных вечеров планируют ограничить выход учеников за территорию школ.
«Наша задача – чтобы состоялся праздник, чтобы никто не попал в неприятные ситуации. Зачем выпускникам ходить туда-сюда? Подышать воздухом они могут и на прилегающей территории учреждения, где проходит выпускной», – цитирует руководителя отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анну Рысевец портал
«Если с учеником что-то случится вне школы или он совершит противоправное действие, отвечать будет школа. Надо относиться к этому с пониманием», – добавила Рысевец.
Практически по всей Беларуси с сегодняшнего дня с 8:00 до восьми часов утра 10 июня будет запрещена продажа алкоголя в магазинах. Ограничение не касается баров и ресторанов.
Уже на следующей неделе в Беларуси начнется вступительная кампания. К первым тестам – по белорусскому языку – абитуриенты приступят во вторник.
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Во время выпускного минские школьники не смогут выйти за пределы школы.
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