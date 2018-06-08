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В Светлогорске нашли обнаженную мертвую женщину
Иллюстративное фото
8 июня около пяти часов утра мужчина ехал через Октябрьский микрорайон города. Возле дома N 41 он увидел лежащую без одежды женщину. Она была мертва.
Следственный комитет проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причины смерти, сообщает
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Обнаженную мёртвую женщину заметил велосипедист около жилых домов в Светлогорске.
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