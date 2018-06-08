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Угроза глобального кризиса реальнее, чем это принято считать

09.06.2018 17:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития полагают, что угроза реализации риска возникновения кризиса в мировой экономике реальнее, чем это считают власти стран, входящих в организацию.

К числу экспертов и финансовых организаций, предупреждающих о возросших рисках возникновения глобального экономического кризиса, на прошедшей неделе присоединилась и Организация экономического развития и сотрудничества. Об этом эксперты организации предупредили в отчете, опубликованном 30 мая. Однако, так как ОЭСР является организацией, представляющей мейстрим в экономической теории и существующую элиту в экономически развитых странах, предупреждение было сделано весьма осторожно.

На первое место в отчете вынесены достижения. В 2018 году эксперты организации ожидают роста ВВП в странах-участницах организации на уровне 3,8%, а в 2019 году – 3,9%. Безработица находится на уровне, минимальном с 1980 года. «Экономика продолжит расти в ближайшие два года, и краткосрочный прогноз выглядит благоприятнее, чем раньше», сообщил благоприятный прогноз генеральный секретарь организации Хосе Анхель Гурриа в ходе форума организации, который прошел в конце мая – начале июня в Париже.

Однако в эту бочку меда он тут же добавил изрядную ложку дегтя, сообщив, что это благополучие обеспечено мягкой монетарной политикой и фискальным смягчением. То есть, рост ограничен рисками со стороны политических и рыночных изменений, сделал вывод генсек ОЭСР.

Для того, чтобы избежать кризиса, как сообщил председатель консультативного комитета ОЭСР Фил О’Рейли, странам необходимы структурные реформы. Это, по мнению организации, стимулирование развития навыков, повышение производительности труда и инвестирование в инновации.

Такая точка зрения чем-то напоминает мнение экс-главы Национального банка Беларуси Петра Прокоповича, который в середине десятых годов текущего столетия как раз проводил политику кредитной поддержки экономики на фоне наращивания внешнего долга, то есть делал то же самое, что сейчас делают ведущие мировые державы. При этом он много говорил о необходимости проведения реформ в экономике. Но правительство и президент Беларуси от проведения реформ решили воздержаться, что и привело, наряду с глобальным экономическим кризисом 2007-2008 годов к обвалу курса белорусского рубля, сокращению ВВП и падению доходов жителей страны.

Нечто подобное ожидает сейчас и экономически развитые страны, которые не осуществили у себя структурные реформы. Толку от предупреждений ОЭСР, похоже, не будет, так как их власти экспертов не слушают, пребывая в уверенности, что сами знают, что делать. Это наглядно продемонстрировал Дональд Трамп, принявший новую программу фискального смягчения и начавший торговую войну чуть ли не со всем миром. Так что двух лет процветания, прогнозируемого ОЭСР, у мировой экономики, скорее всего, не будет.

 
 
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Для того, чтобы избежать кризиса странам необходимы структурные реформы.
 
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