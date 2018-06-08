Туристам на заметку: что можно провозить через белорусскую границу?

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Вот он, долгожданный отпуск: лето, море и, конечно, шоппинг! Как удержаться и не накупить яркой одежды, посуды, качественных вин, ароматных масел и прочих заманчивых сувениров? Если финансы позволяют, то никто и не мешает вам это сделать – кроме, возможно, таможни, пишет. Найти общий язык со строгим таможенником довольно просто, но к этому лучше подготовиться заранее.Обратить внимание на таможенные правила нужно еще при выезде из страны: есть вещи, которые обязательно нужно декларировать. В их число входят: 1. наличные деньги и/или дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 000$; 2. так называемые денежные инструменты: дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документарной форме; 3. товары, запрещенные и ограниченные к вывозу; 4. культурные ценности Кстати, начиная с 29 марта, нельзя вывозить из Беларуси более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одного совершеннолетнего.Наверное, все сталкивались на границе с людьми, которые спрашивают, когда вы в последний раз ездили за границу и сколько вещей сейчас везете с собой. Все любители шоппинга должны учитывать, что те, кто выезжает из Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца, могут провезти через границу товар на сумму до 300 евро и весом до 20 килограммов. Если вы ездите реже, то можете провезти 50 кг вещей на сумму, эквивалентную 1500 евро.К слову, вы можете перевезти эти вещи через границу любым удобным для вас способом – хоть на собачьей упряжке или на своих двоих. Главное здесь – то, что это должны быть товары для личного пользования. А это определяет таможенник, которого могут заинтересовать не только вес и эквивалентная сумма товара: даже если с этим у вас все в порядке, таможенник будет учитывать характер и количество вещей, а также частоту вашего пересечения границы.Проблемы могут возникнуть, например, если у вас много однотипного товара, который, к тому же, потенциально сложно использовать одному. К слову, нормы ввоза скоро тоже изменятся, и не в лучшую для туристов сторону: с 1 января 2019 нужно будет декларировать товары стоимостью более 1000 евро и/или весом более 50 кг, а с 1 января 2020 – стоимостью более 750 евро и/или весом более 35 кг. Но тяжелее всего придется любителям шопинга после 1 января 2021 года: тогда придется декларировать товары стоимостью более 500 евро и (или) весом более 25 кг.Если вы планируете ввезти дорогостоящие вещи, лучше выбрать самолет. При перемещении воздушным транспортом без уплаты таможенных пошлин и налогов ввозятся товары (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров), стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро. А вот вес по-прежнему должен быть не более 50 кг (включая табак и табачные изделия).Придется заплатить таможенные пошлины и налоги. Ставка составляет 30% от стоимости вещей, но не может быть менее 4 евро за 1 кг. Слава богу, платить придется только за перевес (то есть «остаток», который не вписался в нужные 50 или 20 кг в зависимости от вашей частоты пересечения границы), либо если ваши вещи в сумме стоят более 1500 евро (или 10 000 евро при пересечении границы на воздушном транспорте).Получается, провозить вещи сверх лимита — дорогое удовольствие. Например, при провозе 60 кг вещей вы заплатите минимум 40 евро (по 4 евро за 1 кг сверх нормы в 50 кг). И то если вам разрешено ввозить 50 кг, а не 20, и если вы ввозите не дорогостоящую технику, а, например, одежду, игрушки и недорогую посуду.Ответ прост: 3 литра на человека старше 18 лет. В эти 3 литра входит и пиво, несмотря на то, что оно может быть чуть крепче кефира. Если норма превышена, придется платить по 10 евро за каждый литр сверх лимита плюс сбор за совершение таможенных операций — 10 рублей.Да, и всего на территорию Беларуси можно провезти не более 5 литров алкоголя (даже если вы готовы заплатить за 10 или 20). Нормы с ввозом табака те же, что и с вывозом: 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г. И, конечно, действуют они только для совершеннолетних: отдать блок сигарет маленькому ребенку, чтобы он провез их через границу, нельзя.Если по медицинским показаниям вам нужно взять с собой лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, их надо задекларировать. Также нужно указать в декларации и предъявить таможенникам документ, подтверждающий обоснованность использования лекарства в медицинских целях. Это может быть выписка из медицинской документации или рецепт врача (заверенные подписью и печатью врача).В документах обязательно должны быть указаны суточная потребность и дозировка лекарства. Если медицинские документы составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. Такие лекарственные препараты подлежат таможенному декларированию. Разрешено ввозить в Беларусь и вывозить из страны наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, психотропные вещества — в количестве не более 90 разовых доз.Лекарства, реализуемые в других странах без рецепта, могут содержать вещества, ограниченные для ввоза в ЕАЭС (например, кодеин, псевдоэфедрин). Чтобы узнать, распространяются ли на лекарство запреты и ограничения при перемещении через границу, изучите его состав, проверив содержание в нем наркотических средств и психотропных веществ, указанных в разделе 2.12. «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» перечня товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с этой территории.Таможня рекомендует при вывозе дорогостоящих товаров (например, фотоаппарата с сопутствующим оборудованием, ноутбука, дорогих украшений и др.) задекларировать их, как поясняется, «во избежание незапланированных трат». Этого можно не делать, если взять с собой соответствующие документы (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).Таким образом вы покажете, что товар был куплен на территории Евразийского экономического союза. Зачем все это нужно? Затем, что при возвращении в Беларусь вес и/или стоимость таких товаров не будут включаться в суммарный вес и стоимость провозимых вещей – то есть вы можете провезти их беспошлинно. Для этого при возвращении в Беларусь достаточно представить декларацию, которую вы заполняли при вывозе. Декларируя дорогостоящие товары, нужно заполнить декларацию сразу в двух экземплярах.В декларации нужно указать серийный номер техники – телефона, ноутбука, фотокамеры, объектива. Один экземпляр декларации с отметками таможни возьмите с собой – его вы и покажете, возвращаясь в Беларусь.Растения при ввозе подлежат фитосанитарному контролю, а для ввоза семян и цветов в горшках необходимы специальные фитосанитарные сертификаты. Без фитосанитарного сертификата допускается ввоз овощей, фруктов, ягод, орехов и других товаров растительного происхождения общим весом не более 5 килограммов. Также можно ввозить не более 3 букетов цветов (не более 15 цветов в букете).Также помните, что у страны въезда тоже могут быть свои правила касательно ввоза овощей, фруктов и растений. Например, недавно получила огласку история американки, которая заплатила штраф в 500 евро за провоз через границу одного яблока, которое оказалось у нее в сумочке. Все усугублял тот факт, что фрукт девушке выдали на борту самолета – это была часть бортового питания, которую, оказывается, при въезде в США нужно было задекларировать.Да, но в небольшом количестве: один человек может ввезти до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения, если она находится в заводской упаковке и при условии, как указывают таможенники, «благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза».Тем, кто, наоборот, вывозит подобные продукты из Беларуси, нужно учитывать, что у страны въезда могут быть свои правила, которые лучше изучить заранее. Исключения обычно могут сделать для детского питания и медицинских консерв.