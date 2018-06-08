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Россельхознадзор с 11 июня снимает запрет на поставки продукции четырех белорусских предприятий

09.06.2018 18:23 — Разное | Интерфакс  
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Россельхозназдор с 11 июня снимает запрет на поставки продукции четырех предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это Витебская бройлерная птицефабрика (убой, разделка птицы, производство готовой мясной продукции), ООО "Вахавяк плюс" (убой крупного рогатого скота, переработка и разделка мяса, производство сырых полуфабрикатов, жилованного блочного мяса), Гродненский мясокомбинат (убой крупного рогатого скота и свиней, разделка, производство готовой мясной продукции), ООО "Белэкотехника" (производство комбикормов).

Такое решение было принято во время встречи специалистов Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси в субботу в Москве.

Кроме того, были определены сроки и условия, при выполнении которых, Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции некоторых других белорусских предприятий.

"Обозначено, что при условии предоставлении белорусской стороной документов о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, которые определены Россельхознадзором, ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий. Их названия служба опубликует в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Вместе с этим Россельхознадзор констатировал, что белорусская сторона продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. В связи с этим, как сообщалось, с 9 июня запрещен ввоз продукции Витебского мясокомбината (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине) и ООО "Молоко" (производственный цех в г.Новолукомль) - из-за обнаружения в питьевом молоке альбендазола.

Кроме того, под усиленный лабораторный контроль попала продукция агрокомбината "Несвижский", Мостовского филиала Гродненского областного потребительского общества, ООО "ПокетПак", Калинковичского мясокомбината, Слуцкого сыродельного комбината и форелевого хозяйства "Лохва".

Россельхознадзор обратил внимание на то, что пробы сливочного масла, в котором были обнаружены растительные жиры, производства ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" были отобраны в одном из детских садов Махачкалы.

 
 
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Россельхозназдор с 11 июня снимает запрет на поставки продукции четырех предприятий Беларуси.
 
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