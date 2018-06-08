Лидер мирового рейтинга румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".





В финале Открытого чемпионата Франции она одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс. Результат противостояния – 3:6, 6:4, 6:1 в пользу Халеп.

Таким образом, она впервые выиграла турнир Большого шлема.

Наивысшим достижением для Халеп на турнирах Большого шлема ранее являлся выход в финал Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии. Что касается Стивенс, то в 2017 году ей удалось выиграть Открытый чемпионат США.

Ранее Стивенс и Халеп встречались в официальных матчах семь раз. Счет по победам в личных встречах теперь – 6-2 в пользу Халеп.