Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора в субботу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Да. Был", - сказал Песков в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как следует из заявления Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.