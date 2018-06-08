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Путин провел телефонный разговор с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора в субботу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.
"Да. Был", - сказал Песков в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Как следует из заявления Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"Обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора в субботу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Петром...
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