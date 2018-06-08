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Бывшая белорусская биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

09.06.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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29-летняя белорусская биатлонистка Надежда Писарева, которая в этом году закончила спортивную карьеру, вышла замуж. Как информирует by.tribuna.com, ее избранник — сервисмен сборной России Андрей Шатохин. Фотографии появились в Instagram.



Для Писаревой лучшим достижением является 41-е место в сезоне 2014-2015 годов и бронзовая медаль чемпионата мира 2011-го. На Олимпиаде в Пхёнчхане в последний момент Надежду Писареву в эстафете заменила Динара Алимбекова. Белоруски тогда завоевали "золото" и стали героинями, а Писарева осталась ни с чем. Тот случай, по-видимому, и стал последней каплей.


 
 
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29-летняя белорусская биатлонистка Надежда Писарева, которая в этом году закончила спортивную карьеру, вышла замуж. Как информирует by.tribuna.com, ее избранник —...
 
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