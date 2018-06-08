Дату рождения ребёнка теперь можно предсказать по анализу крови матери

Учёные разработали новый способ прогнозирования родов, основанный на анализе крови, сообщают информагенства.

Экспериментальное исследование показало, что срок беременности можно узнать по содержанию в крови РНК, специфичной для плаценты. Достоверность этого способа практически не уступает ультразвуковому исследованию. Кроме того, медики теперь смогут определять вероятность преждевременных родов с высокой точностью

Исследователи также утверждают, что такой метод значительно удешевит прогнозирование родов.