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70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

09.06.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Молочные реки и белорусские берега.

Молоко – в фарватере интересов Беларуси аграрной.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Имидж нашей страны, как зоны высоких сельхоздостижений, год от года продолжает укрепляться в мировом понимании. Ведь, АПК – наша стратегическая отрасль, позволяющая заявлять о себе на международном рынке, как о статусном игроке высшей аграрной лиги.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Уже несколько лет Беларусь неизменно входит в пятёрку стран-экспортеров молочных продуктов. Соседи по рейтингу – Новая Зеландия, Австралия, Бразилия, Аргентина. Беларусь – на первом месте среди стран СНГ и на 4-ом в Европе по производству молока.

На экспорт отправляется более половины продукции.

А по производству молока на душу населения у Беларуси и вовсе – лучший показатель в мире.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Почти 750 килограммов.

Ближе всего к нам только Голландия. Другие же отстают порядком – вдвое, втрое, а то и в десятки раз. Подтверждает эти данные и Международная молочная федерация. Но одно дело – открыть шлюзы и наводнить молочные реки, другое – быть в русле качества. Ведь нынче в тренде не только количественные показатели, в фокусе молочной промышленности – экстра-класс.

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70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Работая с колхозами, нужно быть тоже в тренде. Современный агросектор – вполне прогрессивное направление. Некоторые коровники уже технологически приближены к центру управления полётами. Роботы, механизированные агрегаты, инновационное оборудование…Время и рынок не позволяют производителям расслабляться, заданный государством темп, да и позиции в рейтинге лучших заставляют не просто соответствовать, а конкурировать и быть в авангарде отрасли. Да и молочные производственники в битве за результат становятся привередливее и взыскательнее.

Охота к экспериментам делает рынок весьма подвижным.

Ведь теперь коровам для улучшения удоя не только Моцарта включают, бурёнкам подавай настоящие СПА-услуги: педикюр, солярий, пенные вечеринки.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Не шутки ради, на благо дела!

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Эффективность и учёными, и практиками уже доказана.

Компания «Анкар», что называется, держит нос по ветру.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Профессиональная дальнозоркость и сервис высшего разряда. Мониторинг рынка, опыт (в следующем году крупному игроку на рынке отечественного АПК исполнится 20 лет), передовое коммерческое мышление, грамотный маркетинг позволяет и динамично развиваться, и приносить пользу стране, получая и в патриотическую карму плюсик.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Сергей Подвальный, учредитель, генеральный директор компании «Анкар»:
Беларусь традиционно является аграрной. История нашей компании начинается в 1999 году с создания очень небольшой компании по поставкам диагностического лабораторного оборудования для перерабатывающих предприятий.

Это был выбор очевидный – в какую область уйти.

И мы уже не смотрим на то, что делают конкуренты, мы всегда вынуждены делать то, что конкуренты ещё не придумали, ещё не сделали. То есть, мы всегда шагаем впереди – не на шаг, а на два, три шага. Это подтверждается и последними нашими решениями. Мы хотим, чтобы наша страна, чтобы потребитель наш, потребитель нашей продукции за границей получали качественный продукт, и мы будем всячески этому способствовать.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

От ветеринарной иглы до высокотехнологичного, инновационного оборудования.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Специализируясь на сельскохозяйственном профиле, компания готова полностью оснастить агропредприятия и лаборатории.

На складах и электронной витрине представлены сотни товарных позиций.

Лабораторная мебель, весовое оборудование разных модификаций, танки-охладители, пастеризаторы, промышленная техника, аксессуары для животных, бытовая химия.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

На потребительский спрос здесь ответят широким предложением.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Вадим Павлюковский, руководитель отдела продаж компании «Анкар»:
Мы ведём как прямые продажи, так и продажи с последующим ремонтом, послегарантийным  обслуживанием. Выбирая лучший продукт для конечного потребителя, модернизируя на базе каких-то институтов, лабораторий, мы приняли решение производить свои продукты. Они производятся на территории Российской Федерации, Европы и в Беларуси.

Они носят наше название – «Анкар».

Они востребованы. Нашими покупателями являются молочные заводы, пищевые комбинаты, СПК. Нет ни одного предприятия СПК в нашей стране, которое бы не сталкивалось с нашей компанией и не знают нас.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

У нас сотрудники не являются просто продавцами, это – продавцы-консультанты со специальным ветеринарным, зоотехническим образованием. Они вместе с продуктом приезжают на места и помогают, консультируя сотрудников на СПК, как правильно работать для улучшения качества конечных продуктов.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Мила Шушко, руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Анкар»:
Компания «Анкар» – это головной офис, на территории Российской Федерации у нас также есть свои представители – 2 компании. Склады находятся в Иваново, в Краснодарском крае, в Татарстане –  для налаживания более качественной и быстрой логистики между поставщиком и клиентом. Большая часть нашей продукции идёт на экспорт в Россию, также есть представитель нашей компании в Украине. Полная зеркальная наша компания. Комплексное оснащение АПК, МТФ лабораторным оборудованием, экспресс-методами  для проверки качества молока.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Мы работаем с многими европейскими производителями. 

На эксклюзивных правах на территории стран ЕАЭС и не только. Также мы являемся официальными представителями за пределами стран ЕАЭС. Это – Украина и Узбекистан. Политика нашей компании – работать только на эксклюзивных правах с нашими партнёрами. Что даёт нам возможность продвижения, мониторинга и качественного входа на рынки. И что же здесь лукавить, это позволяет нам иметь более гибкую возможность для формирования ценовой политики, что интересно для конечного пользователя.

Одно из слагаемых успешного бизнеса – команда. Чтобы механизм работал без сбоев, важна работа каждого винтика.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

В компании реально развито «чувство локтя» – и это уже эдакий творческий инстинкт, где есть почва и для развития, и для полёта фантазии.

В штате – 150 сотрудников.

И здесь не просто «купи-продай», а торговля высшего разряда. Полное сопровождение клиентов, обслуживание, консультативная помощь – своеобразная гарантия качества.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
На первый план выходят вопросы не только цены, но и качества продукции.  В этой связи, система оценки качества на всех этапах – от сырья до готовой продукции – всё время совершенствуется. Усиливаются показатели, расширяется перечень показателей оценки. Мы часто слышим про проблемы связанные с антибиотиками, с наличием бактериальной обсеменённости в молоке. Это идёт, в основном, оттуда. Сложно в сельском хозяйстве, где каждый день – новые условия: погода влияет, корма влияют, настроение доярки влияет. 

Целый ряд факторов, в итоге, влияет на качество.

И создать систему, которая позволяет оперативно отслеживать на самом низовом звене – это один из важнейших этапов в развитии нашей молочной отрасли, в целом.

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Белорусская «молочка» сегодня – и бренд, и прибыль.

В структуре продовольственной валютной выручки она занимает более 60 процентов. Да и на вкус полюбилась потребителям полусотни стран. Эти показатели можно приумножить, но не без смелых производственных и инновационных шагов. «Белое золото» Беларуси – не естественные залежи полезных ископаемых, это – драгоценный, если не стратегический, продукт,  требующий старательной огранки.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Потому и добывать, и перерабатывать, чтобы получать прибыль, нужно со знанием дела. Ведь, действительно стоящие вложения всегда окупаются. А компания «Анкар», которая уже завоевала авторитет на рынке Беларуси и зарубежья, как модель идеальной бизнес-стратегии, с правильными национальными акцентами, эту самую истину подтверждает. 

 
 
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Молочные реки и белорусские берега. Молоко – в фарватере интересов Беларуси аграрной. Имидж нашей страны, как зоны высоких сельхоздостижений, год от года...
 
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