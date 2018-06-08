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70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?
Молочные реки и белорусские берега.
Имидж нашей страны, как зоны высоких сельхоздостижений, год от года продолжает укрепляться в мировом понимании. Ведь, АПК – наша стратегическая отрасль, позволяющая заявлять о себе на международном рынке, как о статусном игроке высшей аграрной лиги.
Уже несколько лет Беларусь неизменно входит в пятёрку стран-экспортеров молочных продуктов. Соседи по рейтингу – Новая Зеландия, Австралия, Бразилия, Аргентина. Беларусь – на первом месте среди стран СНГ и на 4-ом в Европе по производству молока.
А по производству молока на душу населения у Беларуси и вовсе – лучший показатель в мире.
Ближе всего к нам только Голландия. Другие же отстают порядком – вдвое, втрое, а то и в десятки раз. Подтверждает эти данные и Международная молочная федерация. Но одно дело – открыть шлюзы и наводнить молочные реки, другое – быть в русле качества. Ведь нынче в тренде не только количественные показатели, в фокусе молочной промышленности – экстра-класс.
Работая с колхозами, нужно быть тоже в тренде. Современный агросектор – вполне прогрессивное направление. Некоторые коровники уже технологически приближены к центру управления полётами. Роботы, механизированные агрегаты, инновационное оборудование…Время и рынок не позволяют производителям расслабляться, заданный государством темп, да и позиции в рейтинге лучших заставляют не просто соответствовать, а конкурировать и быть в авангарде отрасли. Да и молочные производственники в битве за результат становятся привередливее и взыскательнее.
Ведь теперь коровам для улучшения удоя не только Моцарта включают, бурёнкам подавай настоящие СПА-услуги: педикюр, солярий, пенные вечеринки.
Компания «Анкар», что называется, держит нос по ветру.
Профессиональная дальнозоркость и сервис высшего разряда. Мониторинг рынка, опыт (в следующем году крупному игроку на рынке отечественного АПК исполнится 20 лет), передовое коммерческое мышление, грамотный маркетинг позволяет и динамично развиваться, и приносить пользу стране, получая и в патриотическую карму плюсик.
Сергей Подвальный, учредитель, генеральный директор компании «Анкар»:
И мы уже не смотрим на то, что делают конкуренты, мы всегда вынуждены делать то, что конкуренты ещё не придумали, ещё не сделали. То есть, мы всегда шагаем впереди – не на шаг, а на два, три шага. Это подтверждается и последними нашими решениями. Мы хотим, чтобы наша страна, чтобы потребитель наш, потребитель нашей продукции за границей получали качественный продукт, и мы будем всячески этому способствовать.
Специализируясь на сельскохозяйственном профиле, компания готова полностью оснастить агропредприятия и лаборатории.
Лабораторная мебель, весовое оборудование разных модификаций, танки-охладители, пастеризаторы, промышленная техника, аксессуары для животных, бытовая химия.
Вадим Павлюковский, руководитель отдела продаж компании «Анкар»:
Они востребованы. Нашими покупателями являются молочные заводы, пищевые комбинаты, СПК. Нет ни одного предприятия СПК в нашей стране, которое бы не сталкивалось с нашей компанией и не знают нас.
У нас сотрудники не являются просто продавцами, это – продавцы-консультанты со специальным ветеринарным, зоотехническим образованием. Они вместе с продуктом приезжают на места и помогают, консультируя сотрудников на СПК, как правильно работать для улучшения качества конечных продуктов.
Мила Шушко, руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании «Анкар»:
На эксклюзивных правах на территории стран ЕАЭС и не только. Также мы являемся официальными представителями за пределами стран ЕАЭС. Это – Украина и Узбекистан. Политика нашей компании – работать только на эксклюзивных правах с нашими партнёрами. Что даёт нам возможность продвижения, мониторинга и качественного входа на рынки. И что же здесь лукавить, это позволяет нам иметь более гибкую возможность для формирования ценовой политики, что интересно для конечного пользователя.
Одно из слагаемых успешного бизнеса – команда. Чтобы механизм работал без сбоев, важна работа каждого винтика.
В компании реально развито «чувство локтя» – и это уже эдакий творческий инстинкт, где есть почва и для развития, и для полёта фантазии.
И здесь не просто «купи-продай», а торговля высшего разряда. Полное сопровождение клиентов, обслуживание, консультативная помощь – своеобразная гарантия качества.
Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
И создать систему, которая позволяет оперативно отслеживать на самом низовом звене – это один из важнейших этапов в развитии нашей молочной отрасли, в целом.
В структуре продовольственной валютной выручки она занимает более 60 процентов. Да и на вкус полюбилась потребителям полусотни стран. Эти показатели можно приумножить, но не без смелых производственных и инновационных шагов. «Белое золото» Беларуси – не естественные залежи полезных ископаемых, это – драгоценный, если не стратегический, продукт, требующий старательной огранки.
Потому и добывать, и перерабатывать, чтобы получать прибыль, нужно со знанием дела. Ведь, действительно стоящие вложения всегда окупаются. А компания «Анкар», которая уже завоевала авторитет на рынке Беларуси и зарубежья, как модель идеальной бизнес-стратегии, с правильными национальными акцентами, эту самую истину подтверждает.
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Молочные реки и белорусские берега. Молоко – в фарватере интересов Беларуси аграрной. Имидж нашей страны, как зоны высоких сельхоздостижений, год от года...
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