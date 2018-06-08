ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

09.06.2018 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

«А у вас – экстра-класс? Тогда мы идём к вам!», – такой слоган, как лейтмотив всей работы этой бригады.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Мобильная лаборатория – экстренная помощь для аграриев, которые подают сигнал SOS.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Спецагенты молочного фронта с функционалом антикризисных специалистов работают по принципу «найти и обезвредить»: разведывают проблему и устраняют ее.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Иван Мохарев, руководитель технологического отдела компании «Анкар»:
Сущность проекта – в том, чтобы оказывать практическую и консультационную помощь нашим сельхозорганизациям. То есть, это – такой маленький бонус от нашей компании для села. Первоначально наш проект создавался, исходя из потребностей наших клиентов, тех, которых мы слышали на местах. Были желания создать какую-то независимую лабораторию.

Потому что были некие вопросы по качеству молока.

Но не все сельхозорганизации смогут воспользоваться данной лабораторией, которая будет находиться в Минске. Мы решили создать такую мобильную лабораторию, которая будет работать конкретно в хозяйствах. Мы сами решили приехать туда.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Это – первая мобильная лаборатория в СНГ.

Компания «Анкар» – на передовой современного практического мышления. Вот уже 2 года грузовик с высокоточным современным оборудованием и командой квалифицированных специалистов приезжает на фермы.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Причём, комплекс услуг предоставляется абсолютно бесплатно.

За это время на их счету уже около 300 молочных комплексов. На которых мобильные помощники побывали и устроили настоящую «зачистку». В листе ожидания на ближайшее время – ещё с десяток АПК. Молва о спасателях и о качестве их работы распространяется молниеносно, желающих прибавляется, да так, что в компании «Анкар» уже задумались над расширением штата в проекте мобильного помощника. Среди клиентов не только аутсайдеры и так называемый агропромышленный середняк, часто встречаются и фермы ТОП-уровня, радеющие за качество.

Иван Мохарев:
Наша лаборатория оказывает большой перечень услуг. Это экспресс-анализ кормов и балансировка рационов кормления, и гигиена холодильного, доильного оборудования.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

То есть, вопросы, касающиеся производства продукции животноводства. Работая в хозяйствах, понимаем, что наши услуги, наша работа – актуальны и востребованы.

Мы работаем на фермах, однозначно, до достижения результата.

Показатели определяем все те, которые определяются, на сегодняшний день, на молочных заводах. Это – массовая доля жира, белка, плотность, кислотность, PH, лактоза, бактериальная обсеменённость, наличие соматических клеток, наличие антибиотиков, остаточного количества. Дополнительно мы ещё оказываем услуги по диагностике молока на содержание кетоновых тел, мочевины. Это – такие показатели дополнительные, которые характеризуют сегодня состояние здоровья скота, по которым можно судить о правильности кормления, содержания. И на основании этих всех анализов мы уже свою работу планируем – как исправить ситуацию.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Ветврач, зоотехник, инженер по доильному оборудованию и микробиолог – антикризисная команда. Подходя к проблеме комплексно, каждый закрывает свой фронт. Начинается все с диагностики, мониторинга и обхода. В среднем, из опыта, избавится от вредоносных причин удаётся за две недели. Хотя, временные критерии зависят от тяжести ветэпикриза. Самое сложное целенаправленно исправляют за месяц. 

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Качество молока, которое влияет и на сортность, зависит от множества факторов. Правильное питание, содержание животных, гигиена и болезни. Маститы, гинекология, кетоз – это нарушение обмена веществ, заболевания конечностей – самые популярные проблемы у коров.

Оказывается, удои зависят и от ног!

Копыта – второе сердце коровы, там располагается множество кровеносных сосудов. Для аграриев и ветврачей такая соматика – привычное дело, с этим сталкиваются все комплексы. Как следствие, в молоке встречаются неудовлетворительные показатели качества – бакобсеменённость и наличие остаточных антибиотиков.  

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

На этой молочно-товарной ферме заезжие специалисты работают уже несколько дней. Комплекс «Крошин» введён только 5 месяцев назад. Все коровы, а здесь 1 000 голов нетелей, дают 100% молока сорта «экстра».  Больших проблем здесь нет, тактические ходы руководителя АПК – профилактика и оздоровление поголовья.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Оксана Шарахай, бригадир комплекса ОАО «Крошин»:
Это мобильная фирма, которая, действительно, оказывает помощь хозяйству. Работы за неделю сделали столько, что другие специалисты могут выполнять и полгода.   

Экстренная бригада не просто снимает симптомы, проводит терапию до полного выздоровления скота. Индикаторы проделанной работы – результаты анализов.

Кабина их «скорой» буквально напичкана современной техникой.

«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

Иван Мохарев:
Работая в хозяйстве, мы столкнулись не только с проблемами качества молока, там был комплекс организационных мероприятий. То есть, по сути, на свои плечи нам нужно было взять и вопросы организации труда на комплексе. У нас это всё получилось. Люди на 4-5-ый день уже увидели первый результат.

Они замотивировались, у них появился блеск в глазах.

И в данном хозяйстве мы уже 16-ый день вышли на экстра-класс молока. И до сих пор там этот показатель держится. Мы видим не только показатели, мы видим, насколько коллектив оживает. Потому что им интересно, потому что оплата труда зависит от качества молока. И, как только они почувствовали эту разницу: что получали и что получают сейчас, – они, на самом деле, рвутся в бой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«А у вас – экстра-класс? Тогда мы идём к вам!», – такой слоган, как лейтмотив всей работы этой бригады. Мобильная лаборатория – экстренная помощь для аграриев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дату рождения ребёнка теперь можно предсказать по анализу крови матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика