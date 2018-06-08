Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Репортаж ОНТ из Циндао

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао, как рассчитывают участники, станет новой вехой в истории организации. Одно из важнейших международных событий проходит в эти дни. В заседании Совета глав государств принимает участие Александра Лукашенко. Беларусь имеет статус наблюдателя в организации, и Президента на эту встречу пригласил хозяин саммита – председатель Китайской Народной Республики. За событиями в Циндао следит наш корреспондент Наталья Стельмах.

Уже несколько дней о саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао говорит буквально всё: магазины закрыты, движение остановлено, а привычную для 10-миллионного города толпу встретить можно разве что в пресс-центре. Центральные гостиницы руководство Китая полностью отвело для важных переговоров.

Визиты на высшем уровне между Беларусью и Монголией ещё не случались, встречи на крупных международных форумах – единственная возможность, как говорят, сверить часы. И ведь конфликтных вопросов в двусторонних отношениях нет, но и точек соприкосновения немного. Это признали оба лидера. В 2016-м и без того небольшой товарооборот снизился вдвое из-за экономического кризиса в Монголии. Были и политические проблемы, но Халтмаагийн Баттулга, вступивший в должность президента меньше года назад, сразу подчеркнул, что на встречу с белорусским лидером приехал с большой делегацией и большими планами. И это уже со знанием дела, ведь президенту Монголии доводилось бывать в Беларуси.

Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии: «У Монголии и у Беларуси много общего. Наши страны не имеют выхода к морю и граничат при этом с крупными рынками. У вас это Европейский союз и Россия, у нас – Китай. Я, будучи министром промышленности и сельского хозяйства, в 2013 году посещал Беларусь. Мое внимание тогда привлекло то, что белорусы успешно реализовали производство молочных кластеров, и ваша продукция поставляется на рынок России и ЕС. Беларусь успешна и в создании сельхозтехники. Тогда я планировал, но мы так и не смогли организовать выставку ваших производителей в Монголии».

Буквально вчера Монголия подписала соглашение о транзитных железнодорожных перевозках с Россией. Документ, по сути, предоставляет стране льготы на ближайшие 25 лет и обеспечивает для экспортёров беспрепятственный выход к морю, а это хорошая основа для логистики потенциальных совместных производств.

Зашла речь и об открытии посольства в Минске. Это, уверены дипломаты, поможет быстрее наводить мосты и в бизнес-среде. Дипломатическое представительство Монголии в нашей стране может появится уже в следующем году. Это необходимо и для организации официальных визитов. Обмениваясь подарками, президенты договорились прощаться ненадолго.

Углубление сотрудничества наш Президент сегодня обсудил и с лидером Ирана Хасаном Роухани. Президенты уже встречались прежде, у стран даже есть определённые планы по наращиванию взаимодействия, но есть и проблемы. Один из актуальных вопросов – взаимная торговля. В минувшем году товарооборот Беларуси и Ирана впервые превысил 150 миллионов долларов, но в этом году цифра растёт только за счёт белорусских партнёров, иранского импорта практически нет.

Хасан Роухани, президент Ирана: «Господин Президент, я рад возможности встретиться с вами на полях этого саммита. В прошлый раз на саммите в Уфе мы достаточно хорошо обсудили перспективы двусторонних взаимоотношений, после той встречи я дал поручение министру промышленности приехать в Беларусь и решить все проблемные вопросы. Думаю, до оптимального уровня нашим взаимоотношениям ещё далеко, но сейчас этот уровень уже гораздо выше, чем прежде. Я надеюсь, что сегодня нам удастся найти решения проблем, которые ещё есть».

Остальное пока осталось за кадром, Александр Лукашенко и Хасан Роухани обсуждали двусторонние вопросы фактически до старта саммита. Дальше – повестка общая, на встрече лидеров Шанхайской организации сотрудничества присутствуют более 20 официальных делегаций. Сегодня они встретились, но пока не для деловых переговоров, а для общения в менее формальном формате. С приветственным словом к участникам обратился председатель КНР Си Цзиньпин, отметив важную роль организации для всего региона.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики: «Сегодня в состав Шанхайской организации сотрудничества входят восемь полноправных членов, четыре государства-наблюдателя и шесть партнёров по диалогу. Шанхайская организация сотрудничества стала важной силой для обеспечения региональной безопасности, содействия совместному развитию, совершенствования глобального управления».

После и без камер – торжественный приём от имени китайского лидера и световое шоу с фейерверком. Как здесь подчёркивают, не часто ведь удаётся собрать такой представительный форум.

Завтра участники саммита намерены согласовать более 20 различных документов. Главный из них – Циндаосская декларация, чтобырийти к компромиссу в сфере безопасности. Свою позицию по актуальным вопросам с трибуны Шанхайской организации сотрудничества изложит и Александр Лукашенко. Также наш Президент обсудит развитие белорусско-китайских отношений с лидером КНР Си Цзиньпином. К слову, участие в нынешнем саммите глава белорусского государства принимает по личному приглашению своего китайского коллеги.