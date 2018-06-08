|
Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Репортаж ОНТ из Циндао
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао, как рассчитывают участники, станет новой вехой в истории организации. Одно из важнейших международных событий проходит в эти дни. В заседании Совета глав государств принимает участие Александра Лукашенко. Беларусь имеет статус наблюдателя в организации, и Президента на эту встречу пригласил хозяин саммита – председатель Китайской Народной Республики. За событиями в Циндао следит наш корреспондент Наталья Стельмах.
Уже несколько дней о саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао говорит буквально всё: магазины закрыты, движение остановлено, а привычную для 10-миллионного города толпу встретить можно разве что в пресс-центре. Центральные гостиницы руководство Китая полностью отвело для важных переговоров.
Визиты на высшем уровне между Беларусью и Монголией ещё не случались, встречи на крупных международных форумах – единственная возможность, как говорят, сверить часы. И ведь конфликтных вопросов в двусторонних отношениях нет, но и точек соприкосновения немного. Это признали оба лидера. В 2016-м и без того небольшой товарооборот снизился вдвое из-за экономического кризиса в Монголии. Были и политические проблемы, но Халтмаагийн Баттулга, вступивший в должность президента меньше года назад, сразу подчеркнул, что на встречу с белорусским лидером приехал с большой делегацией и большими планами. И это уже со знанием дела, ведь президенту Монголии доводилось бывать в Беларуси.
Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии: «У Монголии и у Беларуси много общего. Наши страны не имеют выхода к морю и граничат при этом с крупными рынками. У вас это Европейский союз и Россия, у нас – Китай. Я, будучи министром промышленности и сельского хозяйства, в 2013 году посещал Беларусь. Мое внимание тогда привлекло то, что белорусы успешно реализовали производство молочных кластеров, и ваша продукция поставляется на рынок России и ЕС. Беларусь успешна и в создании сельхозтехники. Тогда я планировал, но мы так и не смогли организовать выставку ваших производителей в Монголии».
Буквально вчера Монголия подписала соглашение о транзитных железнодорожных перевозках с Россией. Документ, по сути, предоставляет стране льготы на ближайшие 25 лет и обеспечивает для экспортёров беспрепятственный выход к морю, а это хорошая основа для логистики потенциальных совместных производств.
Зашла речь и об открытии посольства в Минске. Это, уверены дипломаты, поможет быстрее наводить мосты и в бизнес-среде. Дипломатическое представительство Монголии в нашей стране может появится уже в следующем году. Это необходимо и для организации официальных визитов. Обмениваясь подарками, президенты договорились прощаться ненадолго.
Углубление сотрудничества наш Президент сегодня обсудил и с лидером Ирана Хасаном Роухани. Президенты уже встречались прежде, у стран даже есть определённые планы по наращиванию взаимодействия, но есть и проблемы. Один из актуальных вопросов – взаимная торговля. В минувшем году товарооборот Беларуси и Ирана впервые превысил 150 миллионов долларов, но в этом году цифра растёт только за счёт белорусских партнёров, иранского импорта практически нет.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Господин Президент, я рад возможности встретиться с вами на полях этого саммита. В прошлый раз на саммите в Уфе мы достаточно хорошо обсудили перспективы двусторонних взаимоотношений, после той встречи я дал поручение министру промышленности приехать в Беларусь и решить все проблемные вопросы. Думаю, до оптимального уровня нашим взаимоотношениям ещё далеко, но сейчас этот уровень уже гораздо выше, чем прежде. Я надеюсь, что сегодня нам удастся найти решения проблем, которые ещё есть».
Остальное пока осталось за кадром, Александр Лукашенко и Хасан Роухани обсуждали двусторонние вопросы фактически до старта саммита. Дальше – повестка общая, на встрече лидеров Шанхайской организации сотрудничества присутствуют более 20 официальных делегаций. Сегодня они встретились, но пока не для деловых переговоров, а для общения в менее формальном формате. С приветственным словом к участникам обратился председатель КНР Си Цзиньпин, отметив важную роль организации для всего региона.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики: «Сегодня в состав Шанхайской организации сотрудничества входят восемь полноправных членов, четыре государства-наблюдателя и шесть партнёров по диалогу. Шанхайская организация сотрудничества стала важной силой для обеспечения региональной безопасности, содействия совместному развитию, совершенствования глобального управления».
Завтра участники саммита намерены согласовать более 20 различных документов. Главный из них – Циндаосская декларация, чтобырийти к компромиссу в сфере безопасности. Свою позицию по актуальным вопросам с трибуны Шанхайской организации сотрудничества изложит и Александр Лукашенко. Также наш Президент обсудит развитие белорусско-китайских отношений с лидером КНР Си Цзиньпином. К слову, участие в нынешнем саммите глава белорусского государства принимает по личному приглашению своего китайского коллеги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао, как рассчитывают участники, станет новой вехой в истории организации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)