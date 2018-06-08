Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что отправляется "с миссией мира" в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном/

"Через несколько минут я отправлюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Трамп на пресс-конференции саммита G7 в Канаде.

Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном сократит свой визит на саммит G7 в Канаду. Вместо него на саммите останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как ожидается, она начнется в 9:00 по местному времени. Накануне сообщалось, что встреча может продлиться не один, а два дня. Ранее Трамп назвал диалог с КНДР "процессом" не на одну встречу. Также отмечалось, что в случае успеха саммита в Сингапуре Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.