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СМИ: Архив с данными о репрессированных в СССР уничтожается по секретному приказу

09.06.2018 19:50 — Разное | Партизан  
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В России уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это происходит на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года, сообщает «Коммерсант».

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов обратился к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в ситуации (обращение есть в распоряжении издания).

Как отметил Романов, если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения.

Об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский. Этой весной он разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, чей брат Григорий выжил после расстрела, смог дойти в 1938 году до председателя Всероссийского ЦИКа Михаила Калинина и опять был отправлен на расстрел. Федор Чазов был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область.

«Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная учетная карточка тоже была уничтожена», — отметил Прудовский.

На его вопрос, на каком основании это сделано, начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин объяснил, что есть межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ». Этот приказ подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

Срок хранения карточек на осужденных — до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста, — говорится в ответе Серегина.— Срок хранения карточки на Чазова Федора истек в 1989 году, уничтожена карточка по акту от 11 сентября 2014 года».

«Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом — понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», — отметил Прудовский.

В Росархиве указали, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу. Если документ признавался ценным, то он ставится на госучет и подлежит бессрочному хран ию. Прудовский направил в УМВД по Магаданской области вопрос, проходили ли уничтоженные документы подобную экспертизу.

Председатель СПЧ Михаил Федотов не исключил, что вопросом займется возглавляемая им межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.

«Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно. Поэтому нужно сохранять по возможности все документы, которые относятся к тому периоду», — указал он.

 
 
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В России уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это происходит на основании засекреченного межведомственного приказа 2014...
 
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