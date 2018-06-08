В Кировском районе убита студентка колледжа

Девушка пропала 29 мая, в последний раз ее видели возвращающейся из колледжа на автобусе Добротино — Кировск. Водитель запомнил, что девушка выходила на остановке возле своей деревни. Но до дома она так и не дошла.





Близкие девушки обратились в милицию в ПСО "Ангел" и через неделю поисков ее тело было найдено прохожими недалеко от остановки. У девушки отсутствовали телефон, документы, деньги.





Обстоятельства гибели девушки сейчас устанавливаются следственной группой, сообщили в УСК по Могилевской области. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила жильцов ближайших населенных пунктов и родственников девушки. Ведется сбор вещественных доказательств, изучаются подробности жизни девушки.





Достоверную причину гибели студентки установит судебно-медицинская экспертиза. Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства.



