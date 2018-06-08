ЕС и США оказались на пороге новой войны

Нынешний саммит «Большой семёрки» проходит на фоне глубокого кризиса в отношениях США и Евросоюза. США оказались в изоляции, попав под критику за пошлины на сталь и алюминий.

Напомним, в конце марта Вашингтон поразил союзников – Мексику, ЕС и Канаду – дополнительными тарифами с формулировкой «из соображений национальной безопасности». Да, позже США пошли на уступки торговым партнёрам, переговоры продлены. Ответ из Европы не заставил ждать. Там готовят контрмеры и обещают справиться до июля. В частности, будут введены пошлины на импорт из США сигарет, виски, мотоциклов и некоторых других товаров. Всё это будет, если США не пойдут на уступки. Брюссель настаивает на полном освобождении от тарифов. Зачем США разрушают систему глобальной торговли? Таким вопросом задаются сейчас мировые издания.

Стороны настроены решительно, ведь несут потери все участники конфликта. Что же значит и чем грозит новая торговая война? Заденет ли эта ситуация другие страны? И чем может обернуться для Беларуси? Спросим у профессора экономики Михаила Ковалёва.

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