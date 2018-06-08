ЕБРР профинансирует реконструкцию МКАД-2

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию МКАД-2 почти на 50 млн долларов.

Магистраль позволит разгрузить магистрали столицы. На отдельных участках уже проезжают 4,5 тысячи автомобилей в сутки, но это в восемь раз меньше проектной мощности. Готов и пилотный проект по реконструкции гомельской трассы. У Европейского банка есть и другие интересы. В частности, он готов финансировать государственные предприятия и участвовать в приватизации. Власти Беларуси не против, заявил Александр Лукашенко, принимая на этой неделе вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию.

Общий объём финансовых ресурсов Европейского банка реконструкции и развития на проекты в Беларуси достиг почти 2 млрд долларов. Это выгодные кредитные ресурсы для малого и среднего бизнеса, крупные инфраструктурные проекты и безвозмездные гранты в экологической сфере.