Лампочки, матрас, подушка, гаджеты: насколько токсична ваша спальня

Около 36% всей жизни мы проводим в наших спальнях. В идеале спальня должна быть самым безопасным местом. Но пытливые ученые составляют очередной рейтинг мало доказанных угроз, поджидающих прямо в кровати.



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Матрас: что в нем?

Все современные матрасы имеют маркировку «пожаробезопасные». Насколько безопасны они в общем, еще исследуют. Эксперты опасаются, что химические вещества, используемые для того, чтобы матрас не воспламенялся, не безвредны. Химикаты могут превращаться в пыль, которую мы вдыхаем во сне. В общем, твердых доказательств угрозы нет, но нам рекомендуют как можно больше проветривать спальню.

Угроза из подушки

Матрас не напугал? Нам дают свежую информацию о подушках. Мол, про регулярную смену белья вы знаете, о клещах, из-за которых каждые два года нужно относить перьевые подушки в чистку, тоже знаете, а вот про грибы — слышали?

А они есть. Исследование Манчестерского университета показало, что «типичная используемая подушка содержит значительное количество многих видов грибов».

Споры их находятся в воздухе, но как только они находят теплое, влажное место вроде одеяла или подушки, начинают активно расти. Исследование показало, что они особенно небезопасны для пациентов с респираторными заболеваниями, особенно с астмой и синуситом. Мало того: грязные подушки и пуховые одеяла могут усугублять угри и другие виды воспаления кожи.

Чтобы свести к минимуму рост грибка, ученые из Великобритании рекомендуют высушивать волосы перед сном и как минимум раз в два года выносить одеяла и подушки «прожариваться на солнце» на улицу.

Ковер: а в нем что?

Это так чудесно, вставая с кровати, погружать ноги в ковер с длинным ворсом… пока вы не видели очередной отчет ученых из Великобритании. А по их версии в ворсе вас поджидает аллергенная пыль, пылевые клещи. Которые особенно опасны для астматиков. Что советуют ученые? Просто деревянные полы. Ну или регулярную чистку любимого ковра горячим паром.

Люминесцентная лампа и головная боль

Ученые требуют выкинуть из спальни люминесцентные лампочки. Они, оказывается, испускают ультрафиолетовый свет, который плохо влияет на кожу.

Кроме того, их цвет — «синий», а человек устроен так, что он привык видеть вечером только красный свет. «Синий» — дневной, он дает сигнал мозгу, что спать еще рано. А значит, провоцирует проблемы с засыпанием. В общем, лампы с вольфрамовой нитью ученые считают более «здоровыми» для спальни.

Розетка, меняющая человека

У большинства из нас розетка — недалеко от подушки. И телефон на прикроватной тумбочке на подзарядке. Ученые считают: мы сами себя так гробим.

Наш мозг использует электричество, чтобы посылать сообщения мышцам. Искусственный переменный ток при близком постоянном контакте может влиять на импульсы некоторых людей. Не все, но некоторые точно не могут понять: почему спал 8 часов, а не выспался? Ученые советуют: просто не оставляйте гаджеты в кровати. Отложите хотя бы на метр, а лучше — на два. И в первое же утро заметите, что стали лучше высыпаться.

Что еще портит спальню?

Мебель из МДФ. Даже с сертификатами безопасности. Ученые просят отказаться от нее хотя бы в спальне. Рекомендуют бумажные обои — как более экологичные. Ну и регулярную уборку и, повторимся, проветривание.

Кстати, лет сто назад в домах полы были деревянные, стены — деревянные, в глиняной штукатурке и побелке (мел, ничего лишнего) или в бумажных обоях, перьевые подушки и пуховые перины выносились на солнце каждую весну. Люди победнее ежегодно набивали тюфяки свежим сеном. В домах мыли-убирали, но фанатично — только перед Пасхой. И про аллергию с астмой, действительно, мало кто знал.