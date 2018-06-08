Дикую рысь заметили в Гомеле

С необычным вызовом пришлось разбираться спасателям в Гомеле. Дикую рысь заметили в городской черте, а точнее в одном из спальных микрорайонов рядом с проезжей частью.

По словам очевидцев, хищник сидел на дереве прямо у площадки для выгула животных и… доедал собаку. При этом рысь громко рычала и скалилась.

Степан Карташов, очевидец: «Крупная такая, раза в два больше собаки, а то и в три. Сказали, возможно, там у неё котята и ещё что-нибудь, так что туда ходить не хочу больше». Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: «Подразделения МЧС отреагировали на поступившее сообщение, выехали к месту, обследовали территорию. Однако ни самой рыси, ни останков какого-либо животного обнаружено не было, пострадавших нет».

Информацию о хищнике передали коммунальщикам. Теперь её детально изучит комиссия по отлову диких животных. Специалисты не исключают, что это мог быть просто розыгрыш.