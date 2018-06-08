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Дикую рысь заметили в Гомеле
С необычным вызовом пришлось разбираться спасателям в Гомеле. Дикую рысь заметили в городской черте, а точнее в одном из спальных микрорайонов рядом с проезжей частью.
По словам очевидцев, хищник сидел на дереве прямо у площадки для выгула животных и… доедал собаку. При этом рысь громко рычала и скалилась.
Информацию о хищнике передали коммунальщикам. Теперь её детально изучит комиссия по отлову диких животных. Специалисты не исключают, что это мог быть просто розыгрыш.
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С необычным вызовом пришлось разбираться спасателям в Гомеле. Дикую рысь заметили в городской черте, а точнее в одном из спальных микрорайонов рядом с проезжей...
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