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Дикую рысь заметили в Гомеле

09.06.2018 20:42 — Разное | ОНТ  
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С необычным вызовом пришлось разбираться спасателям в Гомеле. Дикую рысь заметили в городской черте, а точнее в одном из спальных микрорайонов рядом с проезжей частью.

По словам очевидцев, хищник сидел на дереве прямо у площадки для выгула животных и… доедал собаку. При этом рысь громко рычала и скалилась.

Степан Карташов, очевидец: «Крупная такая, раза в два больше собаки, а то и в три. Сказали, возможно, там у неё котята и ещё что-нибудь, так что туда ходить не хочу больше».

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: «Подразделения МЧС отреагировали на поступившее сообщение, выехали к месту, обследовали территорию. Однако ни самой рыси, ни останков какого-либо животного обнаружено не было, пострадавших нет».

Информацию о хищнике передали коммунальщикам. Теперь её детально изучит комиссия по отлову диких животных. Специалисты не исключают, что это мог быть просто розыгрыш. 

 
Теги: Гомель
 
 
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​С необычным вызовом пришлось разбираться спасателям в Гомеле. Дикую рысь заметили в городской черте, а точнее в одном из спальных микрорайонов рядом с проезжей...
 
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