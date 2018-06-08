​Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на молочную продукцию

Соглашение подписано по итогам совещания в Москве.

Оно стало логичным продолжением достигнутых накануне договорённостей на уровне правительств. В документе чётко обозначена процедура снятия взаимных ограничительных мер на 2018 год. Россельхознадзор с понедельника восстановит право экспорта молочной продукции для трёх белорусских предприятий и отменит ограничения на поставки ещё для четырёх.

Вопросы к белорусскому молоку в Россию возникают периодически. И претензии наших партнёров по Евразийскому экономическому союзу всё сложнее объяснить.