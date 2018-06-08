Обнародован рейтинг стран с худшими дорогами

На этой неделе обнародован свежий рейтинг стран с худшими дорогами. В него вошли 137 стран. Беларуси в этом списке нет.

137-е заняла Мавритания. Следом расположились Конго, Гаити и Мадагаскар. Кстати, в десятке оказались Украина и Молдова. Россия – на 114-м месте, а Литва – на 37-м. Лучшие дороги мира, как оказалось, в Объединённых Арабских Эмиратах, Сингапуре и Швейцарии. Примечательно, что ни одно государство не набрало высший балл рейтинга. Что же получается? О белорусских дорогах или хорошо, или никак? Возможно, составители рейтинга просто не бывали в Беларуси. Это можно легко исправить, ведь безвизовый режим позволяет приехать к нам без лишних сложностей.