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Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото
09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Суббота, 9 июня. На центральную площадь Слуцка вышли 600 выпускников. Из них обладателей золотых и серебряных медалей — 33.
Фотографии: Алесь Достанко.
Фотографии: Екатерина Михайлова.
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Фото: Алесь Достанко Самое важное Выпускной бал-2018 в Слуцке. Фото Дружат ли старшеклассники Слуцка с элементарными...
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