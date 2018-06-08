​Мотоциклист погиб в деревне Мотоль

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла 8 июня вечером в деревне Мотоль Ивановского района, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

48-летняя местная жительница находилась за рулём легкового автомобиля Volkswagen Passat. На перекрёстке она совершала левый поворот и не пропустила двигавшегося по встречному направлению водителя мотоцикла Yamaha YZF 600 – 25-летнего жителя деревни Мотоль.

В результате столкновения от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.