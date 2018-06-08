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Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото
09.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сотрудниками Cлуцкого РОВД устанавливается личность мужчины, который совершил хищение велосипеда возле магазина "Евроопт" по ул М. Богдановича.
Если Вы узнали мужчину или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам: +375(29)604-40-14, +375(29)880-87-62 или 102. Анонимность гарантируется.
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Сотрудниками Cлуцкого РОВД устанавливается личность мужчины, который совершил хищение велосипеда возле магазина "Евроопт" по ул М. Богдановича.
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