Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото





Сотрудниками Cлуцкого РОВД устанавливается личность мужчины, который совершил хищение велосипеда возле магазина "Евроопт" по ул М. Богдановича.

Если Вы узнали мужчину или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам: +375(29)604-40-14, +375(29)880-87-62 или 102. Анонимность гарантируется.







