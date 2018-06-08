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В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)
09.06.2018 — Разное | Свислочская газета
На городской площади состоялся самый красивый и романтичный праздник школьной поры – выпускной бал.
Поздравить и поддержать выпускников пришли представители городской власти, отдела образования райисполкома, родители, педагоги, друзья.
С напутственными словами выступили председатель райисполкома Владимир Онищик, начальник отдела образования Людмила Буяк, родитель Оксана Шейко. Много слов благодарности, поддержки, пожеланий сегодня было адресовано не только выпускникам, но и их родителям, педагогам.
Грациозно и красиво медалисты поднимались за заслуженными наградами, а затем легко и непринужденно кружились в школьном вальсе.
Музыкальные номера дарили вокальные группы и солисты городских учреждений образования.
Прощальным аккордом праздника стала финальная песня в исполнении выпускников и запуск воздушных шаров в небо. В добрый путь, дорогие выпускники!
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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На городской площади состоялся самый красивый и романтичный праздник школьной поры – выпускной бал.
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