В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)





На городской площади состоялся самый красивый и романтичный праздник школьной поры – выпускной бал.

Поздравить и поддержать выпускников пришли представители городской власти, отдела образования райисполкома, родители, педагоги, друзья.

































С напутственными словами выступили председатель райисполкома Владимир Онищик, начальник отдела образования Людмила Буяк, родитель Оксана Шейко. Много слов благодарности, поддержки, пожеланий сегодня было адресовано не только выпускникам, но и их родителям, педагогам.





















Грациозно и красиво медалисты поднимались за заслуженными наградами, а затем легко и непринужденно кружились в школьном вальсе.





















Музыкальные номера дарили вокальные группы и солисты городских учреждений образования.









Прощальным аккордом праздника стала финальная песня в исполнении выпускников и запуск воздушных шаров в небо. В добрый путь, дорогие выпускники!





Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.