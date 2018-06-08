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В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

09.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

На городской площади состоялся самый красивый и романтичный праздник школьной поры – выпускной бал.

 

 

 

 

 

 

Поздравить и поддержать выпускников пришли представители городской власти, отдела образования райисполкома, родители, педагоги, друзья.

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

  

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

 

С напутственными словами выступили председатель райисполкома Владимир Онищик, начальник отдела образования Людмила Буяк, родитель Оксана Шейко. Много слов благодарности, поддержки, пожеланий сегодня было адресовано не только выпускникам, но и их родителям, педагогам.

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

  

 

Грациозно и красиво медалисты поднимались за заслуженными наградами, а затем легко и непринужденно кружились в школьном вальсе.

 

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

 

Музыкальные номера дарили вокальные группы и солисты городских учреждений образования.

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

 

Прощальным аккордом праздника стала финальная песня  в исполнении выпускников и запуск воздушных шаров в небо. В добрый путь, дорогие выпускники!

В вихре школьного вальса! (Будет дополнено)

 

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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На городской площади состоялся самый красивый и романтичный праздник школьной поры – выпускной бал.
 
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