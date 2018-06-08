Дефиле в купальниках исключили из конкурса красоты «Мисс Америка»

Конкурс «Мисс Америка» заменил дефиле в пляжных костюмах интеллектуальным шоу. И теперь это даже не конкурс внешних данных, а соревнование для женщин-лидеров всех форм и размеров. Тема саморазвития в данном контексте исключает всю зрелищность шоу и красоту, но организаторы уверяют, что на рейтинги это не повлияет. Елизавета Койчуренко узнала, как не показать лишнего.

Дефиле в купальниках исключено из знаменитого конкурса красоты «Мисс Америка». Теперь на подиумах можно будет увидеть женщин не только размера ХS. Такое заявление сделала глава совета директоров конкурса Гретхен Карлсон, в прошлом – «Мисс Америка-1989». С этого года часть состязания, которая обычно посвящается позированию в бикини, отдадут общению конкурсанток с жюри. Самый известный конкурс красоты лишился самой зрелищной части.

Гретхен Карлсон, глава совета директоров конкурса «Мисс Америка»: «Мы больше не бессодержательное шоу. Мы больше не будем судить участниц по внешним данным. Мы хотим видеть взгляды на жизнь».

Больше никаких бикини и вечерних платьев. Теперь участницы будут выходить на сцену в одежде, которая максимально отражает их личный стиль.

Решение убрать дефиле в купальниках вызвано прошлогодним скандалом. Тогда в Интернете появилась переписка руководителей шоу, которые позволяли себе обсуждать тела и личную жизнь участниц. После скандала трое ушли в отставку, а их места заняли женщины.

Гретхен Карлсон, глава совета директоров конкурса «Мисс Америка»: «Наша задача – сделать участие в конкурсе комфортнее для тех, кто раньше даже и не думал участвовать».

Новое время, новые правила – символ конкурса канул в небытие. «Мисс Америка» выходит из образа, который формировали последние лет сто. На протяжении века девушки покоряли подиумы своими формами. Но в том, что настоящая красота идёт изнутри, уверены не только организаторы конкурса «Мисс Америка».

Ирина Соломатина, активистка проекта по борьбе за права женщин: «Чем больше мы будем видеть разнообразие, которое нас окружает, тем меньше будут работать старые нормативы, что женщина ценится только тогда, когда у неё есть определённые стандарты красоты».

Что такое красота? Вот в чём вопрос. Эстетическое удовльствие, красивое шоу – едва ли не главная цель организаторов.

Мария Василевич, Мисс Беларусь-2018: «Конкурс предполагает выход топ-моделей, без этого сделать выбор достаточно проблематично. Важно показать красоту девушки, но сделать это не пошло. Это уже задача режиссёров».

Новостями из-за океана обеспокоены производители бикини, ведь выход моделей в купальниках – прекрасная реклама на всю страну, а для самих участниц – возможность доказать, что сцена не место для стеснительных.

Вероника Зелёная, маркетолог: «Встречают по одёжке, а провожают по уму. И я считаю, что стоит проводить такие конкурсы. Это умение себя подать, преподнести. На тебя смотрят не только тысячи глаз в аудитории, но и миллионы телезрителей».

Куда больше расстроены мужчины. Такую красоту, как женское тело, по их мнению, прятать нельзя.

Альфред Микус, ню-фотограф: «С давних времён женское тело считалось эталоном красоты. Его воспевали скульпторы, поэты, фотографы. Красивое женское тело радует глаз и приносит положительные эмоции».

Александр Ярославцев, бывший главный редактор глянцевого журнала, телеведущий: «Это была очень большая ошибка, потому что сейчас у девушек не будет стимула иметь хорошую форму. Если раньше мужчины наблюдали за красотой тела, то теперь им придётся наблюдать за внутренней красотой, которая спрятана слишком далеко».

Ценители женской красоты и маркетологи разделились. Одни уверены, что культовый конкурс лишился своей самой зрелищной и самой денежной части, другие – что такие изменения «Мисс Америка» только на пользу.

Виталий Гринь, PR-консультант: «Это привлечёт новую аудиторию и новых спонсоров, для которых финансирование проекта с конкурсом купальников было неприемлемо. Рейтинги шоу из-за шумихи вырастут. Нам покажут что-то новое».

Ирина Соломатина, активистка проекта по борьбе за права женщин: «Если рейтинги вырастут, то это уже интересно. Дальше можно креативить до бесконечности».

Итак, участницы «Мисс Америка» остались без купальников, но станет ли от этого конкурс более содержательным? Придут ли модные тренды из Америки к нам? Поживём – увидим. Как говорится, не родись красивой… Но в чём же тогда смысл конкурса красоты?