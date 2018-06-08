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Владелец сменится, а «Центральный» останется?

09.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
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10 миллионов долларов за «Центральный». Пожалуй, самый известный столичный универсам выставлен на продажу. Потенциальных покупателей есть, чем заинтересовать: больше 2 800 квадратных метров на главном проспекте, здание в списке историко-культурного наследия. После продажи легендарный магазин исчезнет? О прошлом и будущем места с историей – репортаж Анны Волковец.

«Доброе утро! Открываемся», – так утро здесь начинается уже 41 год. К восьми часам у дверей собираются первые посетители – постоянные и случайные, по дороге на работу или по привычке. При современной конкуренции, когда кофе предлагают на каждом шагу, люди специально идут в «Центральный».

Подсмотрено, к постоянным клиентам обращаются по имени и отчеству. На первом этаже –культовый кафетерий, на втором – продовольственный магазин. Каждый день в универсам заходят шесть тысяч человек, что можно сравнить с населением большого белорусского посёлка. В «Центральном» уточняют: в праздники ещё многолюднее.

Один из секретов – центральное расположение. Ровно 20 шагов от метро «Октябрьская». Будучи в Минске, сложно не пройти мимо. Актёры, дипломаты, туристы, студенты, спортсмены. Всего за пять минут здесь можно выпить кофе, перекусить и успеть ощутить особенную атмосферу этого места. Место, где из панорамных окон разные люди в разное время уже больше сорока лет следят за тем, как живёт центр Минска.

Из коллектива почти в 300 человек Тамара Ивановна единственная, кто до сих пор работает здесь со дня открытия. Как это было, помнит в деталях до сих пор.

Тамара Кожемяко, контролёр-кассир универсама «Центральный»: «Такое впечатление незабываемое. И радость, и волнение. Открытие «Центрального» – незабываемое впечатление. Он особенный».

Ирина Степанова, заместитель директора универсама «Центральный»: «Как к какому-то памятному месту люди идут фотографироваться, так и в «Центральный» стараются зайти. Недавно был День пограничника, магазин светился от этих золотых погон».

Ирина работает в магазине 31 год, была не только свидетелем, но участником событий, когда получилось сделать «Центральный» магазином, куда приходят за мечтой…

Но не традициями едиными. В 2016-м у предприятия появился новый директор. Второй этаж закрыли на ремонт, магазин заметно преобразился. Правда, новость о продаже легендарного «Центрального» заставила поволноваться.

Александр Алексейчук,директор универсама «Центральный»: «Универсам как был, так и останется. Мы будем продолжать управлять этим универсамом. И торговля будет не только продолжаться, но и развиваться. Была буря эмоций, когда я понял, что буду возглавлять этим универсам, в который раньше приходил. Было очень приятно, что сохранился интерьер. Ещё приятнее, что сохранились те трубочки, те пирожные, которые помню ещё с детства».

Итак, владелец, возможно, сменится, но наш «Центральный» останется. Со своими традициями и даже тайнами, которые до сих пор никто не может разгадать.

Сегодня говорят, что за время существования этого универсама выросло как минимум два поколения. У каждого свои воспоминания об этих барельефах из прошлой эпохи, нарядных люстрах и знаменитой барной стойке длиной в 50 метров, с одним из лучших видов на столицу. Мы убедились, что всё это бережно хранят, чтобы каждый день находились люди, которым нужно заглянуть в «Центральный».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пожалуй, самый известный столичный универсам выставлен на продажу.
 
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